Doi frați din Timiș prinși băuți la volan la interval de minute

Doi frati din Lugoj s-au ales cu dosare penale dupa ce ambii au fost prinsi bauti la volan. Primul dintre frati a fost oprit de un echipaj al politiei, pe strada Timisoarei. Oamenii legii si-au dat seama ca barbatul era baut, astfel ca dupa ce alcooltestul a aratat o valoare de 0,86mg/l alcool pur in aerul expirat, politistii au decis sa il duca la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Dupa ce barbatul a fost lasat sa plece acasa, politistii rutieri au observat un comportament ciudat la soferul care se afla la volanul masinii cu care a plecat omul. Pe strada Gheorghe Doja, oamenii legii au pus in functiune sistemele acustice si luminoase solicitandu-i soferului sa traga pe dreapta. Barbatul de la volan a oprit, intr-un final, pe strada Padesului, iar in urma legitimarii s-a stabilit ca acesta este fratele barbatului ce tocmai a fost prins baut pe strada Timisoarei. La verificarea cu aparatul alcooltest a rezultat o valoarea de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat, dovada ca si acesta era baut. Politistii l-au dus si pe el la spital pentru recoltarea de probe biologice. Cei doi frati sunt cercetati penal pentru conducere sub influenta alcoolului.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii