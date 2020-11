Doi pacienți de pe Terapie Intensiva, transferați de urgență de la Lugoj la Timișoara, din cauza că instalația de oxigen nu mai face față

Situatia este ingrijoratoare la spitalul din Lugoj unde instalatia de oxigen nu mai face fata pentru a servi toti pacientii.

Medicii sunt foarte disperati si au cerut ajutor la clinicile din Timisoara. Pana in acest moment, doi pacienti au fost transferati de urgenta. Surse medicale spun ca oxigenul este practic impartit in mai multe sectii.

Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu a fost anuntat de situatia creata si se incearca gasirea unor solutii rapide pentru iesirea din aceasta criza. Buciu, dar si noul manager Ionut Cocos au anuntat ca se doreste in cel mai scurt timp marirea capacitatii de producere si transmitere a oxigenului catre sectiile din spital. Unitatea medicala a fost nevoita sa renunte la unul dintre cei mai puternici furnizori de oxigen din tara dupa ce a acumulat datorii.

Desi luni de zile s-au solicitat in nenumarate randuri bani pentru plata datoriilor, primarul Boldea si consilierii sai au refuzat sa plateasca facturile restante. Asa a ajuns spitalul sa ceara ajutor unei firme din Craiova care acum nu poate interveni rapid. Medicii sustin ca practic cad la intelegere cat oxigen folosesc si cat timp tin robinetul deschis. Situatia este una foarte grava, insa recunosc ca niciodata nu s-a intamplat ca reteaua de oxigen sa fie folosita la o capacitate atat de mare. Cei din conducerea spitalului sustin ca reteaua de oxigen este practic la pamant. In acest context este de asteptat ca pana la rezolvarea situatiei, spitalul din Lugoj sa nu mai interneze persoane pe Terapie Intensiva. Daca pana acum spitalul consuma lunar in jur de 6000 de mc de oxigen, acum consumul se situeaza undeva la 10.000 de metri cubi.

