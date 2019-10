Doliu la Finanțele Timiș. Viorel Ivan, inspectorul îndrumare contribuabili, a decedat lovit de o mașină pe trecerea de pietoni

Unul dintre cei mai cunoscuți functionari de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, finantistul care ghida, zilnic, sute de contribuabili prin holurile si hatisurile fiscale ale institutiei, a decedat in urma unui cumplit accident rutier.

Viorel Razvan Ivan, 51 de ani, inspector superior acordare asistenta contribuabili, a fost lovit in plin de o masina, sambata seara, pe trecerea de pietoni de pe strada Cluj.

Soferul in varsta de 24 de ani nu a reusit sa evite coliziunea, intrucat pietonul traversa strada pe culoarea rosie a semaforului.

Impactul a fost atat de violent, incat victima nu a mai avut nicio sansa, decedand pe loc. Medicii sositi urgent la fata locului nu au mai avut alta posibilitate, decat sa constate decesul.

Figura emblematica a boemei sportului timisorean, Viorel Ivan a fost un infocat sustinator al echipei Dinamo, iar in seara in care a fost spulberat de masina, pe trecerea de pietoni de pe strada Cluj, se indrepta catre un pub, pentru a urmari traditionalul derby, in care echipa sa de suflet intalnea rivala FCSB (Steaua).

Decesul lui Viorel Ivan i-a socat pe toti cei care l-au cunoscut ca pe un om vesel, altruist si prietenos. “Este greu sa-mi gasesc cuvintele cand Dumnezeu ia pe cineva… De data aceasta Cel de sus l-a ales pe Viorel Razvan Ivan, verisorul meu! Copilul profesorului Stefan Ivan, plecat si el in urma cu patru ani. Dumnezeu sa te aiba in Imparatia Lui, Viorele!”, este mesajul dureros transmis de poetul si jurnalistul sportiv Dan Girlea.

“De astazi, am ramas fara unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-am avut, Viorel Ivan! Acum o saptamana i-am sarbatorit ziua, astazi ne luam adio pentru totdeauna! Un om exceptional, pe care l-am iubit din toata inima si pe care nu o sa-l uit niciodata! D-zeu sa te ierte si sa te odihneasca in pace, om minunat!”, a scris pe Facebook si Ilie Tritoiu, presedintele sectiei de baschet de la Sport Clubul Municipal Timisoara.

Autorul accidentului va fi cercetat intr-un dosar penal sub acuzatia de ucidere din culpa, dosar deschis de politistii timisoreni.

Sursa: impactpress.ro

