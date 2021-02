Dominic Fritz a obținut de la ministrul Lucian Bode o soluție de rezolvare a problemei migranţilor ca au învadat Timișoara

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut o discuţie cu primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, despre migranţii care sunt în număr tot mai mare în Timişoara, în drumul lor spre vestul Europei. Bode a explicat că s-a găsit o soluţie ca aceşti migranţi să fie transportaţi, sub supraveghere, în centrele din România unde sunt înregistraţi şi trebuie “să găsim o formulă în legislaţie să sancţionăm astfel de situaţii”.

“Am început această activitate prin Poliţia Română, am prezentat câteva date, sigur, în perioada următoare veţi vedea rezultate, vom destructura, în continuare, aceste reţele de călăuze tocmai pentru a limita la minim acest fenomen. Am văzut un fenomen, chiar dacă sunt repartizaţi în centre, Galaţi, Maramureş sau în alte centre din România, majoritatea ajung în Timişoara. Noi îi transferăm la centrul unde au fost înregistraţi şi iar se întorc în Timişoara. Am găsit o variantă prin care să îi transportăm, evident sub supraveghere, îi transportăm la centrele de bază şi să găsim o formulă în legislaţie să sancţionăm astfel de situaţii că nu poţi tu, ca stat, să faci această cheltuială în fiecare săptămână”, a declarat ministrul de Interne, Lucian Bode.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat, la rândul său, că este extrem de important ca autorităţile locale şi cele naţionale să colaboreze în problema migraţiei.

“Este foarte clar că autorităţile locale şi naţionale să colaboreze şi instituţiile statului trebuie să colaboreze pentru că, dacă acoperă fiecare responsabilităţile lui, atunci putem cu adevărat gestiona problema migraţiei. Mă bucur că am aflat astăzi nişte strategii pe partea de combatere a fenomenului, dar ce a fost important pentru noi, în Timişoara, este că într-adevăr vin solicitanţi de azil care au în teorie un loc de cazare undeva în ţară, vin înapoi la Timişoara, unde sunt persoane fără adăpost care stau în clădiri abandonate. Asta nu e o situaţie care poate să dureze şi de aceea m-am bucurat foarte mult să lucrăm la o soluţie de transport înapoi în centrele lor. Cred că e nevoie de unitate, fermitate şi unitate în tratarea acestui fenomen”, a afirmat Dominic Fritz.

