Dominic Fritz, dare de seamă în fața alegătorilor proprii, la trei ani de mandat. A început deja lupta cu Nicolae Robu

Reinstaurarea respectului față de banul public, investiții mari ca niciodată, explozie în cheltuirea fondurilor europene, zeci de mijloace de transport noi, drumuri asfaltate acolo unde nu a existat acesta niciodată, proiecte de regenerare urbană ale cartierelor și a centrului orașului toate acestea sunt realizări prezentate de Dominic Fritz & Co, cu ocazia unui eveniment de anvergură, la Cinema Timiș, în fața votanților, a membrilor USR, joi seara. Aceasta la pachet cu analiza proaspetei lansate campanii de candidatură la funcția pe care Fritz o deține de către Nicolae Robu, făcut exponent al răului, cel care aduce interlopii înapoi în primărie, dar și xenofobia și rasismul în Timișoara.

Au fost sute de oameni la eveniment, USR și-a adus la Timișoara chiar președintele Cătălin Drulă. Ceva ce ar trebui să fie normal pentru că acesta, teoretic, reprezintă încă interesele Timișului în calitate de deputat al acestui județ.

„Vedem un model de succes datorită pasiunii și energiei pe care Dominic Fritz, echipa, susținătorii și cetățenii acestui oraș au pus-o în acest proiect. (…) Astăzi Timișoara nu mai este același oraș ca în 2020. Se mișcă înainte într-o direcție bună, iar atunci când vine vorba de reformă, cei care au de pierdut se vor ține cu dinții și cu ghearele de privilegiile pe care le-au avut. Orice luptă de modernizare este extrem de dificilă. Aceasta este și lupta lui Dominic Fritz aici. Sunt sigur că ei nu vor reuși să întoarcă Timișoara înapoi în timp.”, a spus Drulă, de pe scena cinematografului.

Personajul principal al zilei, Dominic Fritz, a spus că evenimentul nu este despre cifre ci despre ce înseamnă viitorul, de a spune ce dorește pentru oraș.

”Sărbătorim nu doar cei trei ani trăiți împreună, ci celebrăm potențialul pe care îl vedem. Celebrăm viitorul pe care îl vedem. Astăzi nu este doar o zi despre cifre, vorbe și imagini privind activitățile cu care ne-am ocupat în ultimii trei ani, ci un prilej pentru a vă spune de ce credem în Timișoara și de ce credem că munca noastră, a tuturor, este o muncă care merită”, a spus primarul în discursul său.

Ei bine, și despre cifre a fost, multe prezentate de ”șeful” Drulă, dar și de echipa edilului-șef.

Mare parte din discursul lui Fritz s-a focusat pe fosta administrație, deci și pe viitorul său principal contracandidat, Nicolae Robu.

„Ce am reușit să facem în ultimii 3 ani este că am reinstaurat respectul. Respectul pentru banul public. Respectul pentru lege. Respectul pentru ce au construit alte generații de timișoreni. Și respectul pentru marele potențial pe care Timișoara îl are. Vă mulțumesc pentru această poveste de succes pe o construim împreună” a spus Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

De altfel, Nicolae Robu, pare a fi, în viziunea primarul actual, dușmanul numărul 1, cel care reinstaurează interlopii la conducerea Timișoarei, un tip de primar-rege, care va conduce un oraș care e xenofob și rasist, aceasta în opinia lui Fritz.

„În 2024, timișorenii vor trebui să aleagă dacă vor merge înainte sau vor merge înapoi. Dacă vor alege să restaureze supremația interlopilor sau să meargă înainte cu respectul pentru lege. Vor trebui să spună dacă aleg un oraș plin de xenofobie și rasism, unde primarul este buricul târgului sau un oraș european, deschis pentru diversitate, condus de o echipă nu de un rege. Nu am niciun dubiu că împreună vom ține Timișoara pe drumul corect. Înainte, nu înapoi”, a mai adăugat Dominic Fritz.

Că se pricep bine la imagine, cei de la USR au demonstrat și joi seara, dacă tot eram la cinema, a fost prezentat și un film, unul în care s-au prezentat concluziile guvernării locale sub conducerea lui Fritz, în care diferiți cetățeni și-au exprimat opiniile pozitive la adresa rezultatelor amintite.

Comentarii

comentarii