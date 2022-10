Dublu regal de artă, la MV Sci-Art Timișoara, cu sprijinul CJT! O nouă expoziție intitulată Vederi de la sepale de Silvia Moldovan, curatoriată de Mirela Stoeac-Vlăduți, a fost vernisată la MV Sci-Art Timișoara și poate fi vizitată, până în 5 noiembrie 2022.

Expoziția Silviei Moldovan este o fereastră sinceră și directă înspre o lume în care păsările găsesc un adăpost sigur: Sepale. Expoziția explorează modul în care cunoașterea despre alte specii poate fi dobândită prin observație și comunicată indirect, prin fotografii și video-uri, în cazul de față – despre păsările care și-au găsit refugiul la Sepale,- și de a pune în discuție failibilitatea perspectivelor noastre limitate, precum și relația complicată dintre om și natură, incluzând abordarea noastră problematică și antropocentrică în interacțiunile cu animalele.

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi la NAG (Noaptea albă a galeriilor)! – este mesajul Mirelei Vlăduți.

Inci𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐜𝐚𝐫𝐞 | 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐮 poate fi vizitată până în 12.11.2022

În expoziția “Incidents of soft care”, artista Alexandra Boaru prezintă o serie de fotografii analogice, obiecte și o instalație in situ (ce urmează să fie realizată chiar în timpul vernisajului), care are ca temă centrală hibridizarea dintre plante și părul feminin, folosită ca metaforă și substanță pentru un proces necesar transcenderii între diferite specii. Atât prin structura, cât si prin funcțiile sale, părul este un organ viu, care ia naștere dintr-un germen. Celulele se înmulțesc, germenele se dezvoltă, capătând forma unei sfere goale în interior. În interiorul celulei vegetale există, însă, numeroase organite, care îndeplinesc diverse funcții necesare supraviețuirii plantei.

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚:

𝑀𝑎𝑟𝑡𝑖 – 𝑆a𝑚𝑏𝑎ta: 12:00 – 18:00

𝐷𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 & 𝐿𝑢𝑛𝑖: închis

Iubitorii de artă sunt invitați, 𝑠âmbătă 08.10.2022, de la ora 12:00 la centrul cultural MV sci-art pentru a descoperi, împreună cu Mirela Stoeac-Vlăduți, expozițiile artistelor Alexandra Boaru și Silvia Moldovan, la MV sci-art & META Spațiu galerie de artă contemporană (Bd. Mihai Viteazu nr. 1, clădirea 1 MV)

Accesul la tur este gratuit pentru participanți, pe bază de înscriere la emailul contact@metacontemporary.ro.

Organizator: META Spațiu

Partener strategic: Universitatea Politehnica Timisoara

Finanțatori: AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), Consiliul Judeţean Timiş

Parteneri: Sepale, Revista ARTA, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, Facultatea de Arte și Design din cadrul UVT.

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura2022.

Comentarii

comentarii