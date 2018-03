După 50 de ani, DAJ Timiș s-a mutat pe str. Paris nr. 3 în Timișoara

După 50 de ani, Direcția Județeană pentru Agricultură Timiș s-a mutat din Piața Libertății din Timișoara nr. 1, pe str. Paris nr. 3, în clădirea fostului IPROTIM, la etajul III, într-un loc cu multiple posibilități, foarte bine amplasat, în centrul orașului și ușor de accesat de către fermieri.

“Fără să vrem noi, a trebuit să ne mutăm din vechiul sediu, dintr-un loc în care ne știa tot județul și colegii din celelalte județe ale țării. Respectând legea, am găsit un sediu nou într-o clădire modernă, luminoasă și foarte bine amplasată în centrul Timișoarei, nu departe de fostul sediu. Avem condiții foarte bune de muncă, dar și apă curentă, după șase săptămâni de când primăria ne-a tăiat apa în fosta clădire. Am reușit, fiindcă ne-am bucurat de un sprijin foarte mare din partea Ministerului Agriculturii, atât financiar pentru mutare, cât și ca înțelegere, să cărăm tonele de materiale din arhivă și mobilierul. De luni 12 martie, ne continuăm activitatea la noul sediul de pe str. Paris nr. 3 etajul III. Amintesc că în timpul mutării nu am întrerupt nicio zi activitatea. Am avut întotdeauna o echipă care s-a ocupat cu preluarea dosarelor și i-au primit pe fermieri atunci când au avut treabă la direcție”, a declarat prof. dr. Doru Petanec, directorul DAJ Timiș.

