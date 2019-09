După victimizare, primarul Nicolae Robu promite din nou: În curând se va putea circula cu tramvaiul 7 până la mallul din Calea Şagului

Primarul Nicolae Robu s-a victimizat din nou, în conferinţa de presă de marţi, când a vorbit despre piedicile care i se pun în calea proiectelor pentru timişoreni, unul dintre acestea fiind şi cel prin care tramvaiul 7 ar fi trebuit de mult să aibă traseul până la mall-ul din Calea Şagului.

Acum, a anunţat din nou că deşi se pun piedici de ani de zile, până la urmă tot se vor finaliza aceste proiecte. Aici, piedica a fost mutarea cu 20 de metri a staţiei de măsurare a calităţii aerului, dar în câteva săptămâni, problema va fi rezolvată.

“Cât de curând, se pare că vom putea să dăm în folosinţă acea linie de tramvai. S-au dus trei ani de când am adus în patrimoniu un bun realizat din bani privaţi şi nu am putut să-l folosim datorită autorităţilor statului român care ne-au amânat. Mutăm acea staţie la câţiva metri distanţă de unde se află acum. Ar fi trebuit să obţinem aprobarea imediat, aşa cum am primit când am mutat şi staţia (de măsurarea a calităţii aerului, n.r.) din Piaţa Libertăţii. Totul se rezolvă până la urmă. În câteva săptămâni vom putea să mutăm staţia”, spune primarul Nicolae Robu.

Cu acea staţie şi cu linia de tramvai a fost o adevărată epopee, pentru că mutarea cu 20 de metri a obiectivului de mediu avea nevoie de aviz de la Ministerul Mediului şi de la Comisia Europeană. La un moment dat, fiind vorba despre “obiective strategice”, a fost implicată şi armata.

Lucrarea trebuia finalizată în anul 2016, fiind o promisiune fermă făcută de autorităţile locale investitorului NEPI, care de altfel a şi dat bani pentru realizarea investiţiei. Agenţia de Mediu Timiş nu a acordat PMT avizul să şi facă lucrarea, pentru că Ministerul Mediului a cerut ca municipalitatea să facă dovada că are un proiect de anvergură mai mare, cu impact asupra mediului în toată acea zonă. Abia când va exista dovada în acest sens, va veni şi unda verde pentru aviz.

