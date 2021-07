E.ON și Cramele Recaș încep construcția unei centrale fotovoltaice

Compania E.ON Energie România și Cramele Recaș, cel mai mare producător de vinuri din România conform cifrei de afaceri din 2020, demarează luna aceasta construcția unei centrale fotovoltaice, investiție în valoare de aproape 430.000 de euro care va asigura 20% din energia necesară complexului de vinificație.

Centrala va avea 1.680 de panouri fotovoltaice de 455 Wp care vor fi instalate pe halele de producție din localitatea Recaș, pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați.

„Tot mai multe companii din România optează pentru modele de afaceri sustenabile, iar noi suntem aici pentru a le oferi soluții energetice adaptate nevoilor lor. Parteneriatul cu Cramele Recaș înseamnă o contribuție comună pentru un mediu înconjurător mai curat și va aduce economii importante prin asigurarea unor surse independente de energie verde”, a declarat Claudia Griech, Director General E.ON Energie România.

„Dezvoltarea durabilă, bazată pe standarde de sustenabilitate reprezintă unul dintre cele mai importante principii care ne ghidează activitatea de la cramă. Construcția acestei centrale fotovoltaice reprezintă încă un pas pe care îl realizăm în scopul dezvoltării unei abordări strategice bazate pe sustenabilitate, prin reducerea amprentei emisiilor de carbon și pentru utilizarea rațională a energiei în scopul creșterii eficienței tuturor activităților de la cramă.”, a declarat Georgiu Ioan Director General, Cramele Recaș.

Centrala fotovoltaică va fi finalizată de E.ON în luna august a.c., va avea o putere de 764,4 kWp și va asigura circa 888,64 MWh pe an de energie electrică. Totodată, va contribui la reducerea emisiilor de CO 2 cu circa 260 de tone pe an.

Începând din anul 2018, E.ON a construit și predat la cheie 55 de centrale fotovoltaice cu puteri între 60 – 1.600 kWp, totalizând 13 MW putere instalată, pentru 41 de companii din variate sectoare ale economiei. Au fost montate circa 40.000 de panouri fotovoltaice care generează în total 17 GWh de energie solară și contribuie la reducerea emisiilor de CO2 cu circa 3.900 de tone pe an.

Comentarii

comentarii