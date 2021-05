Echipa Facultății de Drept de la UVT – calificată în etapa finală la concursul științific de dreptul Uniunii Europene

Echipa Facultății de Drept de la Universitatea de Vest din Timișoara a fost calificată în etapa finală și a primit premiul de pledoarie la concursul „Central and Eastern European Moot Court Competition”.

Prestigiosul concurs științific studențesc de dreptul Uniunii Europene, aflat la a 26-a ediție – „Central and Eastern European Moot Court Competition” – a fost organizat de către British Law Centres și Centre for European Legal Studies din cadrul Universității Cambridge și susținut de Clifford Chance, European Investment Bank și The Honourable Society of the Inner Temple.

Prof.univ.dr. Lucian Bercea, decanul Facultății de Drept, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, a explicat că accesul la competiție s-a făcut pe baza memoriilor scrise, pregătite de către participanți. Competiția a constat într-o simulare a procedurilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care echipele participante au prezentat argumentele părților într-un caz practic generat de atribuirea de către Comisia Europeană a un grant în beneficiul unei companii naționale de telecomunicații.

Echipa Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, compusă din Andra Cenan-Glăvan (studentă în anul IV), Mihai Zdrobeu (student în anul IV) și Bogdan Oros (student în anul III), s-a calificat în etapa finală a competiției, situându-se în final pe locul VI. Andra Cenan-Glăvan a obținut un premiu individual de pledoarie.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea:

„Îi felicit pe studenții talentați din echipa Facultății de Drept, dar și pe coordonatorii universitari ai echipei, care au reprezentat UVT în prestigioasa competiție „Central and Eastern European Moot Court”, în care s-au remarcat și au contribuit la creșterea prestigiului școlii noastre de științe juridice. Iată, rezultatele internaționale remarcabile nu sunt singulare, acesta este al doilea concurs științific studențesc internațional, din anul 2021, în care echipa Facultății de Drept din Timișoara se califică în etapa finală a competiției, după European Human Rights Moot Court Competition.”

Pregătirea echipei Facultății de Drept din Timișoara a fost coordonată de prof.univ.dr. Raluca Bercea, lect.univ.dr. Sorina Doroga și drd. Bianca Șerb (fostă concurentă și câștigătoare a unui premiu individual de pledoarie la ediția din anul 2017 a concursului).

