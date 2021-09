Efectul falimentului City Insurance: plafonarea de facto prețurile RCA pentru șoferii profesioniști

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule (BAAR) a primit primele cereri din partea unor clienți de asigurări care intră în categoria denumită de lege asigurați cu risc ridicat. Este o premieră în cei peste patru ani de când a fost introdusă această prevedere legală. Despre ce este vorba? Legea spune că, dacă un client primește de la trei firme de asigurare diferite oferte care să depășească cu mai mult de 36% tariful de referință aferent categoriei sale, atunci se poate adresa BAAR, care îl va repartiza către un asigurător la un preț cu 36% mai mare decât referința. Este, în fapt, o formă de plafonare a tarifelor prin care se evită creșterea foarte mare a prețurilor.

După ce ASF a ridicat licența City Insurance și a decis să formuleze cerere de faliment pe numele companiei de asigurări care domina piața RCA, creșterea prețurilor a devenit inevitabilă. Dacă în cazul șoferilor amatori, majorarea de tarife nu este, cel puțin pentru moment, una spectaculoasă, în ceea ce privește transportatorii, scumpirile sunt masive, după cum arată datele de vânzări consultate de Economica.net.

Sunt mai multe motive pentru care această zonă este mai afectată. În primul rând, City Insurance vindea la prețuri care, s-a văzut în final, nu îi permiteau să acopere daunele, dar îi permiteau să „măture” mare parte din camioane. Circa 70% din totalul camioanelor înregistrate în România (adică cel puțin 170-180.000) era asigurate la City Insurance. La acest nivel s-a ajuns în condițiile în care City a făcut, încă din 2018 un parteneriat cu mai multe organizații reprezentative ale transportatorilor prin care le vindea acestora RCA la un preț fix indiferent de categoria de bonus-malus (flat) și mult sub concurență. Inițial, City a vândut cu 4000 de lei, iar ulterior a crescut la 5.000 de lei și apoi 5.900 de lei. Așa cum a arătat Economica.net în exclusivitate, când a intrat ca administrator la companie Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a decis să rezilieze înțelegerile cu transportatorii, motiv pentru care prețul a mai urcat până în jur de 6.200-6.500 de lei, în continuare mult sub concurență.

Deci primul motiv pentru care asistăm la o creștere masivă de preț este acela că baza de comparație (tariful City Insurance) era foarte jos. Al doilea motiv este reticența majoră pe care firmele de asigurare o au față de segmentul transportatorilor internaționali de marfă. Această reticență provine din frecvența foarte mare a accidentelor. Pe acest segment, frecvența daunei este undeva la 22%, adică din 10 camioane asigurate, mai bine de două fac cel puțin un accident într-un an. Prin comparație, la autovehicule frecvența stă undeva între 3 și 7%, în funcție de vârstă și cilindree. Mai mult, valoarea daunelor provocate de TIR-uri este cu mult peste medie, având în vedere masivitatea vehiculului, dar și faptul că transportatorii lucrează mai ales în vestul Europei, unde costurile sunt mai mari decât în România.

Al treilea motiv pentru care situația pe segmentul camioanelor este mai rea decât pe media pieței este că singurul mare jucător de RCA rămas pe piață, adică Euroins, nu joacă pe acest segment. Uneori chiar forțând legea, prin refuzul de a emite cotații, Euroins se ferește cât poate de camioane, motiv pentru care, stabilește prețuri inaccesibile pe acest segment.

Altfel spus, asigurătorii nu vor să asigure TIR-uri, pentru că ar face pierderi. Atunci când le asigură, totuși, o fac la tarife foarte mari. În prezent, arată datele noastre, cel mai mic preț pentru un RCA la un camion de peste 16 tone cu B0 este la Allianz Țiriac, care vinde cu 14.404 lei, urmată de Groupama cu 14.499 lei, Omniasig cu 15.795 de lei și Asirom cu 17.417 lei. Chiar și așa, situația este mai bună decât imediat după ridicarea licenței City, când mulți asigurători nici măcar nu ofertau, în ciuda normelor care îi obligă să o facă.

” În primele zile după evenimentele de la City, primeam doar două cotații. Acum măcar sunt patru. Tot e ceva.”, ne spune un broker.

Legea obligă toate firmele care dețin licență RCA să coteze pe toate segmentele de asigurați și să răspundă interogațiilor brokerilor cu oferte. În practică, nu se întâmplă întotdeauna așa, motiv pentru care ASF a fost nevoit să mai și intervină, uneori.

Cel mai bun exemplu în ceea ce privește teama multinaționalelor de a lua camioane este Uniqa. Așa cum scria Economica.net zilele trecute, firma aflată oricum în proces de retragere ordonată de pe piața locală, a cerut singură să i se suspende autorizația de a vinde RCA. Poate părea ciudat, dar are o logică în politica acestei companii, iar această logică este foarte posibil să fie urmată și de alte firme. Fără licență RCA, Uniqa nu va mai fi forțată să coteze, deci nu va mai risca să ia, din greșeală, camioane. Ba, mai mult, ea nu va mai intra la „împărțirea” făcută de BAAR pentru clienții cu risc ridicat, pe sistemul pe care l-am descris la începutul textului. Nu este deloc exclus, spun surse din piață, ca gestul Uniqa să fie urmat și de Generali, altă companie care s-a exclus din piață prin tarife uriașe. Pe camioane, de exemplu, atunci când cotează Generali o face la peste 35.000 de lei, de peste două ori cât ceilalți și de șapte ori față de cât vindea City Insurance.

La aceste niveluri de preț, adică în jur de 15.000 de lei, transportatorii nu vor avea decât să se adreseze BAAR. În acest moment, se încadrează în categoria de clienți cu risc ridicat. Prețul de referință este în jur de 8.000 de lei. Dacă adăugăm cei 36% ai factorului N, rezultă sub 11.000 de lei, ori niciun asigurător nu cotează la mai puțin de 14.400 de lei. De altfel, reprezentanții BAAR cu care am stat de vorbă se așteaptă să aibă mult de muncă. ”Deocamdată nu sunt multe. Sunt sub 10 cereri, dar sunt primele din istorie. Nu am însă îndoieli că, după ce vor expira sau vor fi denunțate polițele încă în vigoare emise de City Insurance vor curge cererile. Trebuie văzut și câte asigurări erau pe o lună, dar oricum, în maximum trei luni trebuie să ne așteptăm la creșteri importante ale cererilor pentru repartizare.”, spune un specialist în domeniu.

Prețul la care va fi repartizat clientul cu risc ridicat este exact tariful de referință+36%, adică în jur de 10.900 de lei. Aceasta pentru camioanele cu B0, pentru că la celelalte se va aplica și reducerea sau scumpirea aferentă categoriei de bonus/malus. Repartizarea se va face către unul dintre cei opt asigurători RCA rămași cu licență, în funcție de cota de piață a acestora. Aici va apărea o nouă problemă. După dispariția City Insurance, Euroins adună cea mai mare parte din piața RCA. Dacă legea va fi interpretată în sensul că repartizarea se face în funcție de cota de piață generală, Euroins va lua cele mai multe camioane, lucru care nu îi convine neapărat, după cum arată politica sa de vânzări. Având în vedere că ea oricum va lua mult din clienții City, dar și că are încă probleme cu gestiunea daunelor, pentru Euroins este un risc în plus. Totuși, spun specialiști din piață, există posibilitatea ca ASF să interpreteze legea în sensul unor cote de piață diferite pe fiecare segment omogen de asigurați, iar aceasta va însemna că Euroins nu va lua aproape nimic.

