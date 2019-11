Europa sau despre refugiați, dragoste și tragedia lipsei de orizont, joi, la Teatrul German Timișoara

Marele spectacol Europa, după un text de David Greig, va avea loc la Teatrul German de Stat Timișoara, joi 21 noiembrie, de la ora 19.30, în regia lui Alexandru Mihaescu, scenografie, Ioana Popescu, regia tehnică, Radu Muj.

Acțiunea spectacolului se petrece într-o gară situată într-un mic oraș de graniță din Europa de Est. Cu ultimul tren ce oprește înainte ca gara să se închidă din cauza faptului că a devenit inutilă, ajung în oraș Morocco, un mic traficant de produse de lux, alături de doi refugiați – Sava și Katia – în căutare de adăpost și de siguranță.

Adele, o localnică angajată a gării, fascinată de libertatea refugiaților, și-ar dori să exploreze lumea la fel ca ei. O poveste de dragoste prinde contur, iar textul dramatic se construiește pe tragedia lipsei de orizont și a dorințelor neîmplinite, dar și pe dezvăluirea stereotipurilor legate de imaginea refugiatului.

David Greig tratează tema complexă a granițelor fluide și a identităților schimbătoare, conferind o calitate dramatică deosebit de convingătoare puternicului simbol reprezentat de stația goală și de trenurile care trec în viteză prin ea.

Europa înfățișează oameni aflați mereu, fizic și emoțional, în mișcare, unii dintre ei dureros ancorați în certitudinile trecutului, alții străduindu-se să pornească spre noi destinații. Europa este o piesă ce abordează teme universale și în același timp străbătută de accente intime.

Spectacolul se supratitrează in limbra română.



EUROPA- von David Greig

Inszenierung: Alexandru Mihăescu (a.G)

Bühne und Kostüme: Ioana Popescu • Light design: Lucian Moga (a.G) • Sound design: Uțu Pascu (a.G), Maske: Bojita Ilici • Inspizienz: Radu Muj • Regieassistenz: Oana Vidoni

Mit: Franz Kattesch, Ioana Iacob, Silvia Török, Rareș Hontzu, Harald Weisz, Daniela Török, Radu Brănici, Richard Hladik



Die Handlung des Stückes spielt auf einem Bahnhof in einer Kleinstadt an der Grenze Osteuropas. Ein Zug hält. Unter den Reisenden sind Morocco, ein korrupter Geschäftsmann, der mit Wodka handelt, und zwei Flüchtlinge, Sava und Katia, die Geborgenheit und Sicherheit suchen. Adele, die auf dem Bahnhof arbeitet, ist von der vermeintlichen Freiheit der beiden Flüchtlinge fasziniert. Sie will der Enge der Verhältnisse entkommen und die Welt erkunden. Das Stück des schottischen Autors handelt von einer Liebe zwischen zwei Frauen sowie von Verlusten und unerfüllten Wünschen. Zugleich werden Mythen und Stereotype enthüllt, die das Bild der Emigranten begleiten. Familie und Zugehörigkeit stellen bei David Greig Werte dar, die höher angesiedelt sind als Pragmatismus und Wohlstand. Für Sava und Katia ist das gesuchte Zuhause ein Ort der Identität und somit der Erfüllung. VORSTELLUNG MIT RUMÄNISCHEN ÜBERTITELN.

Comentarii

comentarii