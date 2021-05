Fermierii din Timiș susțin că așa prețuri mari la grâu ca în 2021 nu au mai fost de 15 ani

Fermierul Balint Petrescu din Peciu Nou județul Timiș cultivă grâu, orz, porumb, floarea soarelui pe 300 de ha, dar este și unul dintre dealeri importanți de cereale din Timiș și pare foarte mulțumit de prețurile existente pe piață în această perioadă.

Așa prețuri mari la grâu nu au mai fost de 15 ani

Dacă în 2020, el a vândut câteva trenuri de cereale, în plus în luna februarie 2021, el a reușit să dea primul tren de porumb, dar cantitățile au fost strânse încă de anul trecut de la fermieri.

”Piața cerealelor merge foarte bine în 2021. Așa prețuri mari de 0,95 lei -1 leu la grâu nu au mai fost de 15 ani. La grâu este de 950 -1.000 lei tona, dar la porumb a crescut la 1.100 lei tona și, astfel, prețul l-a depășit pe cel al grâului. Asta se întâmplă, fiindcă există o cerere mare în Italia, dar mai ales în China. Au fost și unele probleme cu aceste culturi la nivel mondial din cauza condițiilor de mediu atât la ruși, cât și la americani, inclusiv la chinezi. Producțiile au fost mici, de aceea ei adună porumb de peste tot din lume pentru a-și reface rezervele. Este foarte bine și pentru fermierii români, fiindcă ei pot obține venituri bune din valorificarea porumbului”, a explicat Balint Petrescu.

În zona de vest, există o miză mare pe contractele futures sau contractele în avans pentru achiziția de cereale. În luna mai, au ajuns până la 950 lei tona atât la grâu, cât și la porumb. ”Acest preț nu a mai existat încă de la recoltare. Asta se întâmplă că cererea este foarte mare și o cauză este și această teribilă pandemie de COVID!”, este de părere fermierul.

Semnele sunt bune pentru grâu și orz în 2021

Balint Petrescu are o experiență în agricultură de 30 de ani și știe că bolile și dăunătorii aduc cele mai mari pierderi în culturi. Prin urmare, pentru a evita tratamentele prea intense, el face cu mare strictețe rotația culturilor. Pericolul cel mai mare este îndeosebi la floarea soarelui, care a rămas descoperită, de când Comisia Europeană nu a mai dat derogare la utilizarea neonicotinoidelor în agricultura din România.

”Eu evit întotdeauna să pun rapiță după rapiță sau floare după floare”, spune fermierul. Cea mai mare problemă cu care se confruntă an de an este cu făinarea grâului, dar el are unele produse bio foarte eficiente pe care le folosește, cu succes și sunt prietenoase cu mediu, mai ales cu albinele. Așa reușește să evite răspândirea acestei boli în cultură. Anul acesta, din cauza frigului din luna aprilie, Balint Petrescu a amânat să însămânțeze porumbul și floarea soarelui în perioada optimă, fiindcă știa că vor apărea probleme. De aceea el a așteptat mai multe zile pentru a se încălzi pământul și cu greu plantele au răsărit în luna mai. Totuși, el este optimist. ”Semnele sunt bune pentru culturile de toamnă în 2021. Dacă în luna mai, în continuare, mai vin două ploi, iar în iunie, tot vreo două udături, grâul și orzul se salvează. Bineînțeles că și porumbul și floarea vor crește și se vor dezvolta cu succes”.

