Fermierul Cosmin Cionca își vinde legumele prin supermarket-uri din nouă județe

În timp ce accesul la rețeaua de supermarket-uri este aproape imposibil pentru agricultorul român, Cosmin Cionca, un tânăr fermier de 32 de ani din Timișoara, care exploatează 15 ha de legume, plus cinci cu cereale, este furnizor de produse agricole de patru ani pentru nouă județe din zona de vest, printr-un mare lanț de hypermarket-uri. În plus, el deține și mai multe magazine de ciocolată premium, în județele Arad, Timiș și Bihor.

Trebuie să fii profi în agricultură ca să reușești…!

Numai în 2020, în plină pandemie de COVID19, când piața a fost aproape blocată, el a reușit să vândă prin rețeaua de supermarket 270 de tone de pepene verde, 65 de tone de cartofi și 35 de tone de varză. A oferit și pepene galben, dar mai puțin, fiindcă este perisabil și se cer standarde greu de îndeplinit. De asemenea, Cionca a oferit conopidă și vinete, dar în cantități mai mici. Cum a reușit tânărul fermier această rară performanță pentru un agricultor român?

”M-am dus direct la platforma lor și le-am spus că vreau să le livrez 300 de tone de pepene verde și 100 de tone de cartofi, în prima fază, iar ei au fost de acord să încheiem contractul. Din păcate, la început am primit de două -trei ori retur la toată marfa, fiindcă nu m-am încadrat în standardul de livrare. În piața de gros, unde mi-am desfășurat până atunci activitatea, am vândut pe baza certificatului de producător. Nu erai curios ca sacul de cartofi să fie calibrat exact la 25 kg și 500 grame. Puneai cât voia clientul, iar prețul era decis de client, nu de tine”, a mărturisit Cosmin.

Tânărul nu a cedat, a luat treaba în serios și, pe lângă faptul că a reușit să îi convingă pe cei de la hypermarket că știe să respecte întocmai prevederile contractului și să își facă treaba bine, s-a convins că numai făcând lucruri profi, poate avea succes într-o piață modernă care devine tot mai pretențioasă și cu standarde înalte. De fapt, trei ani s-a luptat din toată puterile ca să ajung cu produsele în supermarket. A fost țelul lui, dar din cauza logisticii nu a reușit să livreze în total pentru 18 județe.

El ar fi vrut să intre și pe platforma de la Cluj, care acoperă alte nouă județe din zona de nord-vest. Așa că a rămas numai cu nouă județe. ”Business-ul pe care îl desfășor în Timișoara și în celelalte orașe din zona de vest cu magazinele de ciocolată este un business premium. Mi-am dat seama că la fel este și în agricultură. Vrei să faci treabă bună și să ai succes, atunci trebuie să fii profi și premium. Vrei să te afli în treabă, atunci du-te la piața de gross, unde să stai 10 -12 ore la mila unuia sau altui cumpărător să îți dea ce preț dorește, în funcție de vreme.

Prețul cu supermarketul îl stabilești cu o săptămână înainte și nu se bazează pe faptul că, dacă plouă e mai scump, iar dacă e soare, e mai ieftin. Aceste speculații se fac numai la piața de gross, iar eu nu sunt de acord. Munca ți-o calculezi în funcție de tonaj, nu în funcție de timpul probabil”. Tânărul știe că este foarte greu pentru un fermier român să accese hypermarket-urile, unde poate avea piața de desfacere asigurată, de aceea el vine cu unele soluții.

Cosmin militează pentru ca fermierii să se organizeze în cooperative și ar vrea să construiască și o rețea de centre de colectare a legumelor și fructelor, fiindcă producătorul are sarcina numai să producă nu să se ocupe și cu vânzarea. Existând aceste centre de colectare, fermierul își lase acolo marfa și alții să se ocupe cu vânzarea către supermarketuri sau pe alte piețe.

De la grădină, la suprafață, multiplicat cu 10 !

Cum a început totul? În urmă cu zece ani, la vârsta de 22 de ani, tânărul Cosmin Cionca s-a căsătorit cu o frumoasă domnișoară din Lovrin și imediat a plecat la muncă în Danemarca, considerată în ochii lui a fi visul Occidentului. A stat un an. El a reușit să strângă 10.000 de euro, dar nu i-a plăcut viața acolo. S-a întors în Timiș și a început să investesc banii în agricultură. Totul a început de la grădina socrilor, din Lovrin, unde se cultivau legume, dar la o scară extrem de mică.

”Ei avea now-how-ul producerii legumelor, iar eu l-am multiplicat cu 10. Am pornit de la grădină și am ajuns la suprafață”, a concluzionat Cionca. Primul pas a accesat proiecte pentru instalarea micului fermier. A ajuns la 5 ha de legume, apoi, în 10 ani a tot crescut. Acum are 15 ha pe care cultivă legume și 5 ha în plus utilizate pentru rotația culturilor, pe care însămânțează cereale -porumb și grâu – în scopul regenerării solului. Datorită faptului că a fi fermier în agricultura românească este extrem de dificil, în fiecare sfârșit de sezon, Cosmin Cionca se confruntă cu o mare dilemă.

”De fiecare dată mă gândesc dacă să continuu să cultiv legume sau să mă retrag definitiv. În primul rând este foarte greu cu resursa umană. Nu găsesc oameni cu care să lucrez în fermă. E marele necaz”, spune fermierul. În ceea ce privește școala duală ca soluție la furnizarea forței de muncă, el nu crede că se va reuși vreodată. Bineînțeles că nici în importul de mână de lucru din alte țări asiatice nu vede a fi o rezolvare, în primul rând, că el nu crede în globalizare.

Disperarea privind lipsa mâinii de lucru este atât de mare, încât el a încercat să facă un parteneriat cu Penitenciarul Timișoara, să lucreze cu deținuții, dar din păcate proiectul a căzut, fiindcă era foarte costisitor să îi transporte pe oameni 100 de km – 50 dus și 50 întors, până la ferma de legume din Lovrin. Lipsa forței de muncă îl afectează foarte mult pe Cosmin, deși ar exista o soluție, la această problemă, dar pentru asta trebuie să se implice și statul, autoritățile locale.

De exemplu, există foarte mulți asistați social, în fiecare localitate, mai ales la nivelul satelor, unde se află și fermele. Din păcate, ei nici nu doresc, dar nici autoritățile nu îi obligă să meargă să muncească pentru banii pe care îi încasează. Acești asistați sociali ar putea veni să muncească în agricultură, iar uneori Cosmin mai reușește să îi aducă la el în fermă la strânsul legumelor și îi plătește destul de bine. Le oferă și hrană în plus. Uneori el mai este ajutat de prietenii lui corporatiști.

”Le spun, haideți să încărcăm un camion de pepeni sau de varză! Ei vin și mă ajută timp de 3 -4 ore și sunt foarte bucuroși că au reușit să facă mișcare, în aer liber, în câmp, după zeci de ore stând la birou. E un fel de haz de necaz, dar din fericire util pentru un fermier ca mine și o soluție la lipsa gravă de forță de muncă în agricultură. Bineînțeles, că această muncă voluntară pentru prieteni, se termină cu un mini party, ca semn de mulțumire din partea mea.

Așadar, o soluție la lipsa forței de muncă este angrenarea tuturor asistaților sociali în activitățile din agricultură. Atunci s-ar rezolva în parte această problemă care se agravează de la an la an. Primăriile să nu îi mai susțină financiar. Astfel, fermierii să fie încurajați să îi angajeze și să îi plătească timp de 12 luni pe an. Salariile să ajungă până la 3.500 lei în sezon, iar până la 2.500 lei în extrasezon”, este de părere Cosmin Cionca.

