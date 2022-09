Filarmonica Banatul Timișoara deschide, vineri, stagiunea 2022 – 2023, cu o premieră! Programul concertelor pe octombrie

Primul concert al Filarmonicii Banatul Timișoara din stagiunea 2022 – 2023 îl va avea la pupitrul dirijoral pe maestrul Gabriel Bebeșelea și va avea loc, vineri 30 septembrie, de la ora 19.00, în sala Capitol.

Vom asculta Fantezia pentru pian, cor și orchestra în do minor, op 80, compusă de Beethoven în 1808 și rescrisă în 1809.

Pentru prima data în istoria sa, Filarmonica Banatul programează în deschiderea stagiunii o lucrare nouă, în primă audiție pentru publicul timişoarean, un impresionant monument muzical care se potriveşte atât de bine cu întrebările realităţii actuale. Este vorba despre „Cântecul pământului” (𝐷𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑒𝑑 𝑣𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑟𝑑𝑒) de Mahler. O compoziţie pentru două voci şi orchestră, compusă între anii 1908 şi 1909.

Solistul Fanteziei lui Beethoven este pianistul 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒊 𝑩𝒂𝒏𝒄𝒊𝒖.

𝐶𝑜𝑟𝑢𝑙 𝐼𝑜𝑛 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑢 𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑡𝑢𝑙 a fost pregătit de maestrul 𝐈𝐨𝐬𝐢𝐟 𝐓𝐨𝐝𝐞𝐚. Dintre componenţii corului cu participări solistice se numără: 𝑴𝒊𝒉𝒂𝒆𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒅𝒓𝒖𝒕̦𝒂 𝑵𝒊𝒄𝒖𝒍𝒆𝒔𝒄𝒖, 𝑶𝒂𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒓𝒄𝒂𝒔̦, 𝑪𝒐𝒔𝒎𝒊𝒏𝒂 𝑺̦𝒆𝒓𝒃𝒂𝒏, 𝑫𝒂𝒓𝒊𝒖𝒔 𝑫𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆𝒔𝒄𝒖, 𝑰𝒐𝒔𝒊𝒂 𝑩𝒂𝒍𝒕𝒆𝒔̧ și 𝑰𝒐𝒂𝒏 𝑻𝒐𝒎𝒂.

Soliştii vocali ai lucrării 𝐶𝑎̂𝑛𝑡𝑒𝑐𝑢𝑙 𝑃𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 sunt mezzosoprana 𝑹𝒖𝒙𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 𝑫𝒐𝒏𝒐𝒔𝒆 și tenorul 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒖𝒔 𝑩𝒖𝒅𝒐𝒊𝒖.

Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 30 septembrie, de la ora 19:00, în Sala Capitol a 𝑭𝒊𝒍𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒄𝒊𝒊 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒊𝒏 𝑻𝒊𝒎𝒊𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒂.

𝕁𝕠𝕚, 𝟞 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟚, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟡:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

Al doilea eveniment din această stagiune aduce în fața melomanilor un recital de pian susținut de 𝐈𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐡𝐚̆𝐢𝐥𝐞𝐬𝐜𝐮, joi, 6 octombrie 2022, de la ora 19:00.

Vom asculta lucrări de: 𝗥. 𝗚𝗘𝗢𝗥𝗚𝗘𝗦𝗖𝗨, 𝗝. 𝗦. 𝗕𝗔𝗖𝗛, 𝗕. 𝗕𝗔𝗥𝗧𝗢́𝗞, 𝗟. 𝗩𝗔𝗡 𝗕𝗘𝗘𝗧𝗛𝗢𝗩𝗘𝗡, 𝗖. 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗘𝗦𝗧𝗥𝗜.

𝕍𝕚𝕟𝕖𝕣𝕚, 𝟟 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟚, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟡:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

Ne întoarcem în Sala Capitol a 𝑭𝒊𝒍𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒄𝒊𝒊 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒕𝒖𝒍 pentru al treilea eveniment al stagiunii – concertul simfonic de vineri, 7 octombrie 2022. Premiat la numeroase concursuri naționale și internaționale, cu 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞 susținute în aproape 30 de țări ale lumii, violonistul 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐮 𝐓𝐨𝐦𝐞𝐬𝐜𝐮 și a sa vioară 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖𝑢𝑠 ne vor încânta cu lucrările 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑖𝑜𝑎𝑟𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑛𝑟. 2 𝑖̂𝑛 𝑠𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑜𝑝. 63 al lui 𝐒. 𝐏𝐑𝐎𝐊𝐎𝐅𝐈𝐄𝐕 și 𝑆𝑖𝑚𝑓𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟. 10 𝑖̂𝑛 𝑚𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑜𝑝. 93, de 𝐃. 𝐒̦𝐎𝐒𝐓𝐀𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂𝐈, interpretate alături de 𝑂𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑓𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎̆ 𝑎 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑡𝑢𝑙, dirijată de 𝐑𝐚𝐝𝐮 𝐏𝐨𝐩𝐚.

𝕍𝕚𝕟𝕖𝕣𝕚, 𝟙𝟜 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟚, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟜:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

Micilor spectatori ai 𝑭𝒊𝒍𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒄𝒊𝒊 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒊𝒏 𝑻𝒊𝒎𝒊𝒔̦𝒐𝒂𝒓𝒂 le-am pregătit un program special pentru vineri, 14 octombrie 2022, de la ora 14:00. În Sala Capitol, este programat un concert educativ, intitulat 𝑪𝒐𝒎𝒐𝒓𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒔𝒄𝒖𝒏𝒔𝒆 𝒂𝒍𝒆 𝒎𝒖𝒛𝒊𝒄𝒊𝒊 𝒗𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆, susținut de Ansamblul vocal 𝐕𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧𝐬𝐞𝐬 pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani.

În program: 𝐉. 𝐒. 𝐁𝐀𝐂𝐇 – Bourée, 𝐋. 𝐕𝐀𝐍 𝐁𝐄𝐄𝐓𝐇𝐎𝐕𝐄𝐍 – Simfonia 5 – arr. Jay Rouse, Vocal Ouvertures – Arr. Andy Beck, F. F. RICHARD GENEE – Insalata italiana, Lion King – arr. Ingunn Solem, The Lion Sleeps Tonight – arr. Kirby Shaw, Mission Impossible – arr. Roger Emerson, James Bond – arr. Allan Billingsley, 𝐆𝐑𝐄𝐆 𝐆𝐈𝐋𝐏𝐈𝐍 – Ding-a ding-a ding, 𝐉𝐎𝐇𝐍 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐈𝐓𝐓 – African Alleluia, 𝐆. 𝐃𝐈𝐍𝐈𝐂𝐔 – Hora staccato, We Will Rock You – arr. Mark Brymer.𝕍𝕚𝕟𝕖𝕣𝕚, 𝟙𝟜 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟚, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟡:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

Vineri, 14 octombrie 2022, de la ora 19:00, Sala Capitol este gazda unui concert simfonic ce are doi invitați speciali: dirijorul 𝐑𝐚𝐝𝐮 𝐏𝐚𝐩𝐨𝐧𝐢𝐮 (SUA) și solista 𝐌𝐚𝐣𝐚 𝐁𝐨𝐠𝐝𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜𝐢 (Serbia) – violoncel. Împreună cu 𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒊𝒎𝒇𝒐𝒏𝒊𝒄𝒂̆ 𝒂 𝑭𝒊𝒍𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒄𝒊𝒊 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒕𝒖𝒍 vor interpreta 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑜𝑛𝑐𝑒𝑙 𝑠̦𝑖 𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑚𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑜𝑝. 85, de 𝐄. 𝐄𝐋𝐆𝐀𝐑 și 𝐹𝑎𝑛𝑡𝑒𝑧𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑆𝑖𝑟𝑒𝑛𝑎 (p.a.), de 𝐀. 𝐕𝐎𝐍 𝐙𝐄𝐌𝐋𝐈𝐍𝐒𝐊𝐘.

𝕍𝕚𝕟𝕖𝕣𝕚, 𝟚𝟙 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟚, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟡:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

Maestrul 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐝𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐏𝐟𝐞𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 din Austria se va afla, vineri, 21 octombrie 2022, de la ora 19:00, la pupitrul dirijoral al Sălii Capitol, pentru concertul susținut de 𝑶𝒓𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒊𝒎𝒇𝒐𝒏𝒊𝒄𝒂̆ 𝒂 𝑭𝒊𝒍𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒄𝒊𝒊 𝑩𝒂𝒏𝒂𝒕𝒖𝒍 și cei doi pianiști soliști 𝑫𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔̦ 𝑴𝒊𝒉𝒂̆𝒊𝒍𝒆𝒔𝒄𝒖 și 𝑴𝒂𝒏𝒖𝒆𝒍𝒂 𝑰𝒂𝒏𝒂-𝑴𝒊𝒉𝒂̆𝒊𝒍𝒆𝒔𝒄𝒖.

În program: 𝐉. 𝐇𝐀𝐘𝐃𝐍 – 𝑈𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑎̆𝑟𝑎̆𝑠𝑖𝑡𝑎̆, 𝐻𝑜𝑏 28/9, 𝐖. 𝐀. 𝐌𝐎𝐙𝐀𝐑𝐓 – 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑛𝑟. 10 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑜𝑢𝑎̆ 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑒 𝑠̦𝑖 𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑚𝑖 𝑏𝑒𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟, 𝐾. 365/316𝑎 și 𝐉. 𝐇𝐀𝐘𝐃𝐍 – 𝑆𝑖𝑚𝑓𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑟. 104 𝑖̂𝑛 𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟, 𝐻𝑜𝑏. 1/104.

𝕍𝕚𝕟𝕖𝕣𝕚, 𝟚𝟠 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟡:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

Închiderea 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐦𝐮𝐬 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬𝐜𝐮 (Intrada) va fi marcată printr-un concert vocal-simfonic deosebit, ce va avea loc vineri, 28 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Capitol. Invitat special al evenimentului este solistul 𝐈𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐙𝐞𝐭𝐞𝐚, bariton al 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑒𝑖 𝑁𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖. Concertul se va desfășura sub bagheta dirijorală a maestrului 𝐇𝐮𝐛𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐥𝐨́𝐤𝐨̋𝐢 (Ungaria). Dirijorul corului este 𝐈𝐨𝐬𝐢𝐟 𝐓𝐨𝐝𝐞𝐚. Solist: 𝐃𝐨𝐫𝐮 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧 – percuție.

În program: 𝗗. 𝗗𝗘𝗗𝗜𝗨 – 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑡̦𝑖𝑒 𝑠̦𝑖 𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎̆,

𝐓. 𝐎𝐋𝐀𝐇 – 𝑆𝑖𝑚𝑓𝑜𝑛𝑖𝑎 𝐺𝑖𝑜𝑐𝑜𝑠𝑎 (p.a.) 𝐑. 𝐆𝐄𝐎𝐑𝐆𝐄𝐒𝐂𝐔 – 𝐸𝑐𝑜𝑢𝑟𝑖

– oratoriu pentru bas, cor de femei, bandă magnetică și orchestră.

𝕊𝕒̂𝕞𝕓𝕒̆𝕥𝕒̆, 𝟚𝟡 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟚, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟙:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

𝑴𝒊𝒓𝒂𝒄𝒐𝒍𝒖𝒍 𝒎𝒖𝒛𝒊𝒄𝒊𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒃𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒔̦𝒊, eveniment creat în

𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧𝙖̆ de 𝐹𝑖𝑙𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑖𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑖𝑠̦𝑜𝑎𝑟𝑎, și dedicat viitoarelor mămici și 𝒃𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒔̦𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 0-2 𝒂𝒏𝒊, are menirea de a-i familiariza pe cei mici, încă de la cele mai fragede vârste, cu sunetul muzicii clasice.

Recitalul educativ va fi susținut de 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐬̦ la vioară și 𝐌𝐢𝐡𝐚𝐞𝐥𝐚 𝐅𝐚𝐮𝐫 la harpă. Lucrările interpretate sunt: Siciliana – 𝐌. 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒, Ave Maria – 𝐁𝐀𝐂𝐇/ 𝐆𝐎𝐔𝐍𝐎𝐃, Ave Maria – 𝐅. 𝐒𝐂𝐇𝐔𝐁𝐄𝐑𝐓, Două preludii romantice – 𝐌. 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐍𝐈𝐄𝐑, Memory – 𝐀. 𝐋. 𝐖𝐄𝐁𝐁𝐄𝐑, Meditație – 𝐉. 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐄𝐍𝐄𝐓, Wals No. 2 – 𝐃. 𝐒𝐇𝐎𝐒𝐓𝐀𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂𝐈, Unchained Melody – 𝐀. 𝐍𝐎𝐑𝐓𝐇, Frumoasa și Bestia – 𝐀. 𝐌𝐄𝐍𝐊𝐄𝐍.

𝕊𝕒̂𝕞𝕓𝕒̆𝕥𝕒̆, 𝟚𝟡 𝕠𝕔𝕥𝕠𝕞𝕓𝕣𝕚𝕖 𝟚𝟘𝟚𝟚, 𝕠𝕣𝕒 𝟙𝟡:𝟘𝟘, 𝕊𝕒𝕝𝕒 ℂ𝕒𝕡𝕚𝕥𝕠𝕝

Ultimul eveniment al lunii octombrie aduce în atenția melomanilor recitalul cameral 𝐸 𝑙𝑢𝑐𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒, susținut de 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐮𝐥 𝐃𝐈𝐗 (Gera, Germania).

Sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 19:00, pe scena Sălii Capitol vor urca vor urca: 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐀𝐒 𝐊𝐍𝐎𝐎𝐏 – flaut, 𝐀𝐋𝐁𝐑𝐄𝐂𝐇𝐓 𝐏𝐈𝐍𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓 – oboi, 𝐇𝐄𝐍𝐃𝐑𝐈𝐊 𝐒𝐂𝐇𝐍𝐎𝐊𝐄 – clarinet, 𝐑𝐎𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐂𝐇𝐔𝐋𝐄𝐍𝐁𝐔𝐑𝐆 – fagot, 𝐋𝐈𝐀𝐍𝐄 𝐏𝐈𝐍𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓 – harpă.

În program, lucrări de: 𝐆. 𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈𝐍𝐈, 𝐉. 𝐒. 𝐁𝐀𝐂𝐇, 𝐆. 𝐏𝐔𝐂𝐂𝐈𝐍𝐈, 𝐋. 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐑𝐄𝐍𝐙𝐎, 𝐀. 𝐏𝐀𝐒𝐂𝐔𝐋𝐋𝐈, 𝐆. 𝐁𝐈𝐙𝐄𝐓.

Biletele se găsesc online pe site-ul Filarmonicii Banatul, la casieria instituției și pe myticket.ro. Cu convingerea că am ales un program atractiv, vă așteptăm cu drag la evenimentele noastre! – este mesajul Filarmonicii Banatul, vineri 30 septembrie 2022.

Comentarii

comentarii