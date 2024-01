Filarmonica Banatul Timișoara, premiată pentru Cea mai bună Stagiune simfonică din țară

Filarmonica Banatul Timișoara a fost desemnată câștigătoarea secțiunii Cea mai bună Stagiune simfonică din țară, distincție oferită aseară, în cadrul celei de a doua ediții a Galei Premiilor MUSICRIT a Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România.

„Acest premiu este o onoare extraordinară și, totodată, o recunoaștere a unor eforturi enorme pe care Filarmonica Banatul Timișoara le-a făcut în an de Capitală Europeană.

Însă, nu este doar meritul meu. Nimic n-ar fi fost posibil fără ajutorul unor oameni deosebit de importanți, pe care îi prețuim nespus: maeștrii CRISTIAN MĂCELARU și GABRIEL BEBEȘELEA – două elite ale României, nu doar ale Timișoarei, cu implicarea cărora am reușit să aducem, în premieră în orașul de pe Bega, nume importante ale scenei muzicii clasice internaționale și să creăm proiecte ambițioase, în premieră națională.

Mulțumirile noastre se îndreaptă, de asemenea, către Primăria Timișoara și Consiliului Local, de a căror susținere deplină am avut parte pe parcursul întregului an.

Le mulțumesc artiștilor instituției noastre pentru nivelul interpretativ demn de orice mare scenă a lumii.

Nu în ultimul rând aș dori să le mulțumesc colegilor care s-au ocupat de organizarea, promovarea și buna desfășurare a tuturor evenimentelor din stagiunea trecută.

Un mare mulțumesc se îndreaptă, de asemenea, către distinsul nostru public, pentru care ne străduim în permanență să fim din ce în ce mai buni”, a declarat Ovidiu Andriș, managerul Filarmonicii Banatul Timișoara, la primirea premiului.

”Programul pe care Filarmonica l-a propus publicului anul trecut este cel mai ambițios din perioada post-decembristă. Așa că, acest premiu vine ca o recunoaștere a acestei ambiții confirmate. Misiunea grea a Filarmonicii de abia acum începe pentru că standardul de excelență promovat anul trecut trebuie menținut și chiar depășit. Am anunțat deja că anul acesta începem un concurs internațional de arhitectură pentru o nouă sală pentru Filarmonică, în zona Pieței 700. Felicit echipa managerială în frunte cu managerul Ovidiu Andriș, artiștii și angajații Filarmonicii pentru acest premiu binemeritat. Un cuvânt de apreciere pentru maeștrii Cristian Măcelaru și Gabriel Bebeșelea”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Musica Ricercata, un concept al maestrului GABRIEL BEBEȘELEA – dirijor în Rezidență în 2023, anul în care Timișoara și-a exercitat titlul de Capitală Europeană a Culturii, a fost, de asemenea, premiat pentru Cel mai bun proiect al anului, în cadrul celei de a doua ediții a Galei Premiilor MUSICRIT a UCRRMR.

În 2023, cele mai importante evenimente ale Filarmonicii Banatul Timișoara au fost concertele susținute de Orchestra Radiodifuziunii din Köln (WDR), Orchestra Națională a Franței, Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis, Corul Comunitar, Gurre – Lieder, proiect realizat împreună cu Theater Althenburg Gera, și Recviem IN MEMORIAM, dedicat victimelor comunismului.

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, prezentă aseară la Gala Premiilor MUSICRIT, a lăudat inițiativa organizării unui eveniment ce aduce recunoaștere valorilor culturale românești. L-a felicitat, de asemenea, pe maestrul CRISTIAN MĂCELARU pentru întreaga sa activitate.

„Această Gală aduce recunoaștere oamenilor care au onorat viața culturală românească în anul 2023 și doresc să îi felicit pentru această inițiativă, pentru pasiunea și dedicarea cu care au contribuit la acest eveniment remarcabil. […] O mențiune specială se îndreaptă către maestrul Cristian Măcelaru care, în calitate de Director Artistic, a condus pentru prima dată, cu pasiune, această ediție remarcabilă a Festivalului Internațional „George Enescu”. Dedicarea maestrului Cristian Măcelaru în promovarea muzicii și a spiritului lui George Enescu, atât în țară, cât și pe plan international, ar trebui să constituie o sursă de inspirație pentru fiecare dintre noi”, a declarat ministrul pe pagina sa de Facebook.

Gala Premiilor MUSICRIT se află la cea de a doua ediție, iar conform organizatorilor, se vrea a fi o tradiție anuală, urmând să fie organizată de fiecare dată cu o zi înaintea Zilei Naționale a Culturii.

Filarmonica Banatul Timișoara marchează și ea această zi importantă, printr-un concert simfonic al Orchestrei și Corului Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest Timișoara. Evenimentul are loc deseară, de la ora 19:00, la Sala Capitol. Prima lucrare pe care o vom audia este „Muzica” din opereta „Valurile Dunării” ale compozitorului român GEORGE GRIGORIU.

Programul muzical continuă cu arii din Nunta lui Figaro, Don Giovanni și Flautul fermecat de W. A. MOZART, și Il Campanello, Don Pasquale și Lucia di Lammermoor de G. DONIZETTI.

În încheierea programului, vom asculta Simfonia nr. 3, op. 56 – „Scoțiana” de F. MENDELSSOHN.

Și, ca un omagiu adus luceafărului poeziei românești, studenții Secției de Actorie vor recita sonete de Mihai Eminescu.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie (între 10:00 – 13:00 și cu o oră înainte de concert) și pe myticket.ro: https://shorturl.at/dnxLW.

