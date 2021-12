Fiul unui primar din Timiș, prins drogat la volan

Fiul primarului din Balint a fost prins in timp ce conducea drogat. Barbatul in varsta de 32 de ani a fost oprit de un echipaj de la Biroul de Ordine Publica, luni dimineata, pentru un control de rutina, pe strada Episcop Ioan Balan din Lugoj. Dupa ce i-au verificat documentele, politistii i-au cerut barbatului sa le dea si o proba pentru aparatul Drugtest. Aparatul a indicat prezenta cannabisului in test, astfel ca fiul primarului a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Barbatul va fi acum cercetat penal si nu mai are voie sa conduca vreo masina, o buna perioada de timp.

Duminica seara, politistii din Lugoj au mai depistat în localitatea Gavojdia, din judetul Timis, un barbat în varsta de 44 de ani care ar fi condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice. În urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Si acest sofer a ramas pieton si va fi cercetat penal.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii