FM Logistic vinde a centrul de distribuție din Dudeștii Noi

Furnizorul francez de servicii logistice și transport FM Logistic, aflat în proprietatea familiilor Faure și Machet, este în proces de vânzare a centrelor sale de distribuție din Timișoara și Dâmbovița, cele mai valoroase din rețeaua locală, cu scopul închirierii lor ulterioare.

Oferta este evaluată la 40-45 de milioane euro și a atras mai mulți investitori imobiliari, urmând ca în curând să se intre în exclusivitate cu unul dintre ei, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.

Oferta de vânzare include platforma logistică din Dudeștii Noi, de lângă Timișoara, inaugurată de FM Logistic în 2003 odată cu depozitul Nestle, fiind prima investiție locală a francezilor. Astăzi este cel mai mare centru de distribuție al rețelei, cu o suprafață de circa 50.000 de metri pătrați și o capacitate maximă de extindere de 80.000 de metri pătrați. Aici funcționează, de anul trecut, și cel mai mare depozit din regiune al Diageo, unul dintre liderii globali de pe piața băuturilor alcoolice.

La vânzare este și centrul din Petrești, județul Dâmbovița, care are o suprafață de circa 28.000 de metri pătrați, la care se adaugă teren adiacent ce poate asigura o extindere a depozitelor până la 120.000 de metri pătrați. Vânzarea celor două platforme, evaluate la 40-45 milioane euro, se va face în sistem sale-and-leaseback, care presupune vânzarea proprietăților deținute și închirierea lor ulterioară, pe termen lung. Această practică face parte din modelul de business al FM Logistic, prin vânzare fiind eliberate lichiditățile necesare părții operaționale a afacerii.

Oferte de achiziție a celor două platforme au depus atât investitori imobiliari bine stabiliți, cât și nume noi pe piață. În acest moment, FM Logistic este aproape de semnarea unui acord de exclusivitate cu unul dintre ofertanți.

După vânzarea acestor două centre, cele mai mari din rețeaua sa locală, logisticianul va mai rămâne cu platforma din Dragomirești, unde funcționează un depozit de 20.000 de metri pătrați, închiriat către L’Oreal. La Dragomirești, compania are un teren de circa 15 hectare și pregătește extinderea parcului logistic cu încă 3 hale noi în suprafață de circa 29.000 de metri pătrați, o investiție estimată la circa 13,8 milioane euro. În plus, FM Logistic mai deține două terminale logistice de cross-docking de mici dimensiuni la Cluj și Bacău. Compania a raporat anul trecut o cifră de afaceri de 29,2 milioane euro, foarte aproape de rulajul din 2019, când a fost atins un vârf în istoria locală a logisticianului, care are circa 700 de angajați în România.

Sursa: profit.ro

