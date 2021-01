Focar de coronavirus la Spitalul Lugoj. Opt pacienti si patru asistente au fost diagnosticate cu COVID-19. Trei dintre cadrele medicale infectate nu sunt vaccinate

Directia de Sanatate Publica Timis a decis sa declare focar de coronavirus sectia de boli interne a Spitalului Municipal “Teodor Andrei” din Lugoj.

Pana miercuri seara, opt pacienti si patru asistente au fost diagnosticate cu coronavirus, au declarat pentru Lugoj Info.ro surse medicale. DSP a decis luarea de urgenta a mai multor masuri printre care si suspendarea partiala a activitatii.

Managerul spitalului, Ionut Cocos a declarat pentru Lugoj Info.ro ca practic a fost inchis etajul unu. Dintre cadrele medicale diagnosticate cu coronavirus trei nu au fost vaccinate, acestea refuzand imunizarea in cadrul campaniei care s-a desfasurat chiar la spitalul lugojean. Este pentru a doua oara de la debutul pandemiei cand o sectie a spitalului lugojean a fost declarata focar. In urma infectiei cu coronavirus, o asistenta a decedat acum cateva zile. In ultimele ore, 25 de persoane au fost testate in legatura cu acest focar, sectia si spitalul ramanand sub atenta supraveghere.

