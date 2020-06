Fosta Clinică de dermatologie de pe Mărășești devine centru multicultural. Valoarea investiției: 21 de milioane de lei

Primăria Timișoara a oficializat transformarea fostei secții de dermatologie a Spitalului Municipal, imobil situat pe str. Mărășești la nr. 5, în centru multicultural. Pe 16 iunie, primarul Nicolae Robu, împreună cu echipa din Primărie care s-a ocupat de proiect, a vizitat amplasamentul pentru a-și prezenta primele impresii.

„Ne-am întâlnit astăzi să predăm amplasamentul pentru organizarea de șantier și, apoi, începerea lucrărilor efective pentru proiectul «Refuncționalizare clădire cu funcțiune de spital de dermatologie în clădire cu funcțiune de spațiu multicultural».

Ne aducem aminte cu toții că, prin 2013, la începutul primului meu mandat de primar, am luat decizia, după ce am transformat această stradă în stradă pietonală, în condițiile în care s-a putut atunci, așa, peste noapte, deci, fără să schimbăm tehnologia în care este lucrată strada, am luat hotărârea de a muta clinica de dermatologie pe strada Daliei, unde descoperisem că există o clădire a municipalității, rămasă în paragină. S-a contestat atunci, vehement, cred că a fost prima mișcare de protest – sau a doua, și când am mutat Liceul de Arte (…) – susținută de cei care credeau că ân felul acesta pot bloca proiectele pe care eu le-am propus și au fost agreate de timișoreni. Timp de o săptămână, aici, în curte, făcând deliciul mass-mediei, au ieșit la protest întreg corpul medical, împreună cu pacienții, pentru, nu-i așa, pacienții la dermatologie nu au probleme să iasă protest, da? Evident, nu am cedat”, a amintit primarul Nicolae Robu.

Peste doi ani, cu o investiție de peste 21,2 milioane de lei, cu TVA, centrul ar urma să găzduiască Muzeul Cetății, Centrul cultural polivalent, Centrul cultural francez și Centrul cultural german. Echipa de constructori este Constructim SA, constructor, Atelierul Arhitext S.R.L., proiectant general/de arhitectură, Proteor S.R.L., proiectant de rezistență, și Solar Engineering S.R.L., proiectant de instalații. Data de finalizare a lucrărilor ar trebui să fie 22 iunie 2022.

Lucrările de arhitectură, construcții și instalații prevăzute în proiect includ consolidarea monumentului istoric in vederea protejării acestuia, lucrări de realizare a doua case de scară și patru ascensoare panoramice în curtea interioară, lucrări de igienizare și modernizare a tuturor spațiilor interioare, având în vedere trecerea de la funcțiunea de spital la funcțiunea de centru multicultural, prin lucrări de arhitectură și instalații generale interioare complet noi și lucrări de arhitectură la fațadele exterioare și interioare adiacente curții și a relației urbanistice a acestora cu pietonalul Mărășești.

„După demolarea corpului E, aflat în stare avansată de degradare, subsolul acestuia se va păstra ca vestigiu arheologic. Se vor face și lucrări de amenajare a curții interioare, conferindu-i-se un caracter public, pentru desfășurarea unor evenimente culturale”, asigură reprezentanții municipalității, care se așteaptă ca centru multicultural să fie vizitat de peste 1.000 de persoane zilnic.

„Destinația inițială a fost de spital municipal, primul din România, cu 24 de ani înaintea Vienei și cu 34 de ani înaintea Budapestei, în prezent imobilul adăpostind parțial (în curs de relocare) o secție a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara”, prezintă, într-un comunicat de presă, reprezentanții Primăriei. Secția amintită este cea de cazare a pacienților de la oncologie. Aceasta ar urma să se mute într-o altă clădire a municipalității, de pe Intrarea Doinei, unde, în trecut, au fost relocați, temporar, și elevii din clasele I-IV de la Colegiul Nikolaus Lenau.

Despre cele patru entități culturale care vor fi găzduite de această clădire, reprezentanții primăriei au transmis:

„1.Muzeul Cetății Timișoara în suprafață de 2594,92 mp va găzdui expoziția permanentă proprie, alte expoziții temporare sau poate fi folosit ca sală didactică pentru popularizarea istoriei și culturii în rândul copiilor. Săli tematice, amenajate și mobilate corespunzător:

-Flora și fauna Timișoarei;

-Epoca pietrei-punctele de atracție vor fi reconstituirile butaforice;

-Epoca bronzului;

-Sala multimedia și avatar cu scene pictate din arealul Timișoarei. La intrare și ieșire vor fi două monitoare interactive de tip avatar care vor propune o imersiune 3D în interiorul cetății și orașului. Sala va mai avea în dotare o masă interactivă de jocuri educative pe teme istorice și console individuale cu jocuri educaționale și de perspicacitate pe care copiii le vor putea accesa stând pe băncile puse la dispoziție

– Epoca fierului și civilizația dacică

– Epoca romană și civilizația sarmatică

-Epoca marilor migrații

-Evul mediu

-Magazin de suveniruri

-Sala torturii. Sala este împărțită în trei încăperi care prezintă cele mai cunoscute metode de tortură din evul mediu.

-Perioada austriacă. Impreriul Habsburgic

-Perioada Imperiului Austro-Ungar

-Primul Război Mondial

-Perioada interbelică. Instaurarea administrației romanesti

-Al doilea Război Mondial

-Perioada comunistă

-Revoluția din decembrie 1989

-Premierele timișorene- evenimente speciale, invenții, premiere(de la personalități la realizări industriale sau culturale), care aduc prestigiu Timișoarei

-Sala machetelor

-Sala expozițiilor temporare sau itinerare

-Sala tezaurului

Mobilier urban: statuile din bronz care vor decora curtea interioară și zona pietonală din fața Muzeului vor avea rolul de a incita și a îndemna cetățenii să viziteze exponatele. Fie că sunt singure sau în grup, statuile trebuie să reprezinte personaje pitorești și specifice istoriei Timișoarei.

2. Centrul cultural polivalent în suprafață totală de 243,20 mp. va cuprinde: centrul de proiecte culturale, centrul de informare culturală, centrul de relații culturale internaționale, respectiv o galerie de artă și alte spații funcționale.

3. Centrul cultural francez: laboratoare lingvistice, birouri, arhiva, săli de consiliu, zona expo, biblioteca/mediateca, ludoteca, săli de curs și alte spații funcționale.

4. Centrul cultural german: birouri, săli de ședințe, arhiva, sala multifuncțională, laborator lingvistic, biblioteca/mediateca și alte spații funcționale. La mansardă s-a prevăzut o sala de conferință comună francez/german în suprafață de S=141,550 m”.

Comentarii

comentarii