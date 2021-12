Fostul primar Nicolae Robu, după demisia Simonei Neumann de la Asociația TM2023: „Domnul Fritz a reușit într-un singur an să coboare Timișoara enorm, pe toate coordonatele”

Luni, 27 decembrie, Simona Neumann și-a anunțat demisia din poziția de director executiv al Asociației Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a reacționat miercuri și, citând articolul „Simona Neumann, cazul tipic, mioritic, al strivirii sub bocancul bădărăniei”, scris de directoarea Ziua de Vest, Lia Lucia Epure, s-a declarat, la rândul lui, dezamăgit de prestația actualului edil-șef, Dominic Fritz. În această ordine de idei, Robu îi mulțumește Simonei Neumann pentru munca depusă în cadrul asociației și critică, în ideea articolului citat, „oamenii ghidați după zicerea «la război înapoi, la plăcinte înainte»”.

Pe scurt, Robu spune că Simona Neumann a fost dedicată proiectului TM2023 atât înainte, cât și după ce dosarul de candidatură al Timișoarei a câștigat concursul național. Demisia acesteia de a demisiona, consideră Robu, se încadrează în șirul de eșecuri al actualului primar. „Domnul Fritz a reușit într-un singur an să coboare Timișoara enorm, pe toate coordonatele”, ar fi una dintre ideile subliniate de fostul edil.

Mesajul lui Robu a venit pe Facebook. Iată, integral, textul postării sale:

„Iată un articol scris de cineva implicat în proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană încă de la fondarea Asociației pe speță, implicat efectiv, cu contribuții benefice, nu doar cu prezența numelui pe o listă: d-na Lia Lucia Epure!

♦️Pt că subsemnatul, ca Primar -desigur: cu girul Consiliului Local, cum cere legea- am angajat înscrierea municipiului Timișoara în competiția pt statutul de capitală culturală europeană și am susținut la maximum proiectul, asigurându-i, sub semnătură și implicit răspundere personală, cca 85% din fondurile de care a beneficiat în lungul anilor și pt că am interacționat poate mai mult ca oricine cu Simona Neumann, vreau să spun patru lucruri:

1️⃣ Simona Neumann a făcut o treabă excelentă ca și coordonator al elaborării dosarului de candidatură, al pregătirii pt susținerea sa și al susținerii efective, precum și ca reprezentare internă și internațională; experiența sa europeană a fost evidentă

2️⃣ după câștigarea titlului, Simona Neumann a continuat să depună o muncă demnă de toată lauda, chiar dacă nu întotdeauna a avut abilitatea să gestioneze cel mai potrivit disputele în care a fost atrasă de oameni ghidați după zicerea «la război înapoi, la plăcinte înainte»; afirm asta ca o apreciere globală, chiar dacă punctual am avut câteva nemulțumiri

3️⃣ era drept, era corect, era cinstit ca Simona Neumann să ducă lucrurile până la capăt în postura de director executiv al Asociației; într-o abordare neclientelară, așa s-ar fi întâmplat!

4️⃣ dl Fritz a reușit într-un singur an să coboare Timișoara enorm, pe toate coordonatele, dimensiunea culturală nescăpând nici ea; un oraș calm, super performant pe toate direcțiile -mereu pe primul loc!- a ajuns sufocat de conflicte

♦️Eu îți mulțumesc, Simona Neumann, pt prestația avută, pt ce-ai făcut pt Timișoara și pt colaborarea interpersonală impecabilă”.

Comentarii

comentarii