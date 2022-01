Fritz se plânge din nou. Colterm trebuie să plătească lunar 1,7 milioane de lei pentru datoriile la gaz din 2014

În contextul în care timișorenii legați la Colterm încă îngheață în case – bolnavii, în spitale; elevii, în clase – primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a găsit o nouă oportunitate de a se plânge de datoriile istorice ale companiei de termoficare. A postat pe Facebook cel mai recent ordin de plată pentru facturile pentru gazul consumat în 2014. Este vorba despre o sumă de 1,7 milioane de lei, care trebuie plătită lunar până în decembrie 2023. Nu că această datorie – alături de altele – nu ar reprezenta o „grea moștenire”, însă ar fi de menționat că cei 1,7 milioane de lei plătiți lunar echivalează cu factura pentru o singură zi de gaz, la prețul și consumul actual al companiei.

„Pentru gazul consumat în 2014, compania trebuie să plătească, până în decembrie 2023, 57 de milioane de lei. plătește în prezent 1,7 milioane de lei. Astăzi am plătit rata lunară de 1,7 milioane de lei pe care Primăria o are datorie către EON, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐠𝐚𝐳𝐮𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭 î𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟒. Da, gazul consumat de COLTERM acum 8 ierni. «Nota de plată» trebuie achitată în fiecare lună. Scadența de plată e ultima zi a lunii. Neplata ei înseamnă blocarea conturilor Primăriei și executarea întregii sume, adică peste 57 de milioane de lei. Terminăm de plătit gazul pentru căldura și apa caldă din 2014, în 29 decembrie 2023.

Povestea este simplă: COLTERM nu a plătit gazul către EON, Primăria a garantat contractul dintre COLTERM și furnizorul de gaz și atunci când nu și-a mai putut recupera banii, EON a dat în judecată Primăria și în 2019 a câștigat definitiv. Primăria nu a respectat sentința și nu a făcut plăți. Ceea ce a dus la penalități zilnice și la creșterea sumei datorate. Am început să facem plăți de abia după ce am preluat mandatul de primar. Am reușit prin negocieri intense să eșalonăm această datorie pe o perioadă de 2 ani și jumătate. Și, acum, lunar, achităm și costul la gaz și penalitățile, pe care ni le-au lăsat fosta administrație. Mai este nevoie să adaug că în toamna anului 2012, Guvernul României a șters cu buretele toate datoriile COLTERM?”, scrie primarul pe Facebook.

Problemele acuzate de Fritz reprezintă o piedică pentru actuala administrație, însă, au contează prea puțin în contextul eșecului acesteia de a ține sub control criza actuală. Încă din toamnă era destul de clar că producția agentului termic pe gaz va fi mult mai scumpă, însă iarna a prins compania fără stoc de cărbune. Când conducerile primăriei și Colterm și-au dat seama că producția pe gaz nu este rentabilă, deja era prea târziu. Au fost încheiate noi înțelegeri cu alți furnizori de cărbune, însă, atrage atenția Roxana Iliescu, aceștia au livrat „pământ și bolovani”. În același timp, furnizorii tradiționali au fost dați în judecată, iar Colterm a început să ardă tot mai mult gaz.

Colterm are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

