Ghilotina 2, în zona Cluj

A venit şi operaţiunea Ghilotina 2, în zona străzii Cluj din Timişoara, după ce proprietarii cablurilor aeriene nu au înţeles că trebuie să şi le dea jos şi să le ducă în subteran.

Primarul Nicolae Robu susţine că de fapt din toate sutele de cabluri care stau atârbnate -colac, doar în jur de câte 15 mai sunt funcţionale, restul fiind “uitate” pe gratis acolo de către operatori.

“Nu vreau să avem excese pe acest subiect, v-am chemat o dată pentru a-i sensibiliza pe proprietarii cablurilor şi să treacă la treabă. Dacă voi vedea că unii tot nu înţeleg, vom mai face şi acţiuni cu impact mediatic puternic.

Noi am amenajat foarte frumos strada dintre Surorile Martir Caceu şi Rebreanu, am creat şi tubulatura subterană. Este inadmisibil într-o asemenea situaţie să mai rămână cabluri în aer. Am procedat legal. Din nou am dat notificări şi aseară, la expirarea termenului, am aplicat soluţia de tăiere”, a anunţat Nicolae Robu.

Primarul a explicat că s-a constatat că din mulţimea de sute de cabluri sunt foarte puţine folosite, până în 15, restul sunt prezente acolo urmare a unor istorii că proprietarii nu au vrut să cheltuiască pentru darea jos a acelor cabluri. “Unele cabluri s-au degradat dar nu au fost date jos, pentru că trebuie plătită munca. Altele au apărut în ultimii nai, au fost schimbate cu cabluri mai performante dar nu le-au dat jos pe cele vechi. La ghilotina 1 tot aşa, erau vreo 15 bune, restul un decor. Cablul tăiat de mine nici măcar nu avea semnal. Eu îmi doresc să nu aibă loc şi acţiunea Ghilotina 3 etc., ci să înţeleagă toată lumea că în Timişoara nu se mai tolerează cabluri aeriene şi aş vrea ca problema să fie tratată amiabil.

Am avut în urmă cu o lună la PMT o discuţie cu toţi proprietarii de cabluri şi cu reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Radiocomunicaţii şi cred că toţi au fost rezonabili şi am stabilit un grafic: pe Inelul 1 toţi operatorii trebuie să-şi identifice cablurile şi să şi le ducă în subteran. Apoi, pe terenul dintre I1 şi I2 şi tot aşa, până acoperim tot oraşul. Unde, la expirarea termenelor constatăm că nu s-a făcut etichetarea, tragem concluzia că sunt bunuri ale nimănui. Şi vom acţiona în consecinţă.

Ni s-a lăsat impresia că se vrea ducerea în subteran a acestor cabluri, cu excepţia câtorva care mereu se opun, şi la acea discuţie. Am fost cât se poate de ferm şi sper că s-a înţeles.

Am fost nevoiţi să recurgem aseară la Ghilotina 2.

Nu am avut reclamaţii, pentru că sunt ilegale cablările aeriene. Cetăţenii sunt nemulţumiţi, îi înţelegem, dar trebuie să se îndrepte împotriva operatorilor, a proprietarilor cablurilor. Trebuia să luăm măsura aceasta de mult timp, dar am amânat-o tocmai pentru cetăţenii nevinovaţi”, a explicat primarul Nicolae Robu.

