Gigantul IT Tech Mahindra isi extinde biroul din Vox Technology Park cu 1.500 de metri patrati

Gigantul IT Tech Mahindra si-a extins biroul din cadrul Vox Technology Park din Timisoara cu 1.500 de metri patrati, ajungand la o suprafata ocupata totala de 2.100 de metri patrati de birouri.

Compania, care este unul dintre cei mai mari furnizori globali de servicii si solutii IT de transformare a proceselor de business, a intrat pe piata din Romania in 2019 prin deschiderea biroului din Timisoara, in proiectul de birouri Vox Technology Park.

ÔÇŁTech Mahindra isi continua dezvoltarea locala, bazandu-se pe clientii existenti dar aducand in acelasi timp si noi clienti. Cererea pentru personal calificat in Timisoara este foarte ridicata, in special pentru vorbitorii de limba germana. De asemenea, observam necesitatea dezvoltarii unor abilitati profesionale suplimentare in domenii ca securitatea informationala, inteligenta artificiala si invatare automataÔÇŁ, a declarat Vinay Prakash, Business Head Tech Mahindra pentru regiunea Germania ÔÇô Austria ÔÇô Elvetia.

Tech Mahindra este o companie cu venituri anuale de peste cinci miliarde de dolari, care ofera servicii de consultanta si remodelare a afacerilor pentru companii din toate industriile. Compania face parte din grupul indian Mahindra, cu venituri anuale de peste 21 de miliarde de dolari si peste 250.000 de angajati in peste 100 de tari.

2021 a debutat cu dreptul pentru Vox Technology Park, care a inchiriat de la inceputul anului o suprafata totala de birouri de 2.825 de metri patrati de birouri. Aditional Tech Mahindra, au mai inchiriat spatii Bulung Logistic, o companie de transporturi cu activitate in Orientul Mijlociu si Europa Centrala si Est, care si-a deschis astfel in Timisoara primul sau birou din Romania, precum si alte companii care au preluat spatii cu suprafete mai reduse. De la debutul pandemiei Covid-19 pe plan local, in cadrul Vox Technology Park au fost inchiriati peste 8.700 de metri patrati de birouri.

ÔÇŁInceputul de an ne ofera premisele pentru a considera ca 2021 va fi un an bun. Am implementat inca din primavara anului trecut numeroase solutii de crestere a sigurantei la locul de munca, avem deja chiriasi care si-au reluat activitate in spatiile de birouri iar ultimele 12 luni au fost bune pentru noi, cu un total de peste 8.700 de metri patrati de birouri inchiriatiÔÇŁ, a declarat Mark Oancea, managing director in cadrul Vox Property Group, dezvoltatorul si proprietarul proiectului.

Proiectul a trecut printr-un proces intensiv de implementare a unor masuri de preventie si de sporire a gradului de siguranta la birou. Au fost achizitionate si instalate doua termoscanere, au fost instalate aparate de curatare si filtrare a aerului, aparate pe baza de senzori in spatiile comune si bai si au fost regandite circuitele de circulatie prin cladire.

Vox Technology Park are o suprafata totala de 26.600 de metri patrati si a fost finalizat in Timisoara in urma unei investitii de 30 de milioane de euro. Compania are in dezvoltare si proiectul rezidential Vox Vertical Village, amplasat in imediata apropiere a proiectului de birouri.

