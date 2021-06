Grupul Partenerilor Strategici – GPS UVT – întrunire la Universitatea de Vest Timișoara. Două decizii!

La Universitatea de Vest din Timișoara a avut loc întrunirea periodică a „Grupului Partenerilor Strategici – GPS UVT”, structură consultativă independentă prin care UVT își adaptează și își promovează rolul public, mai ales ca formator în educație și ca centru de gândire strategică în comunitate.

După ce s-a constituit, în cursul lunii mai, reunind o serie de personalități recunoscute în comunitate pentru rolul pozitiv pe care și l-au asumat în spațiul public local și național, pentru leadership-ul strategic pe care l-au promovat și probitatea lor profesională, „Grupul Partenerilor Strategici – GPS UVT” a parcurs în întrunirea de ieri o agendă executivă care a cuprins două subiecte legate de maniera de realizare a activităților viitoare.

Prima decizie luată în cadrul întrunirii de ieri a consemnat alegerea președintelui care va asigura, pentru un mandat de un an, conducerea executivă a „Grupului Partenerilor Strategici – GPS UVT”. Este vorba de Anca Flueraș, Area Retail Manager în cadrul Băncii Comerciale Române, întrunind opțiunile exprimate pentru această funcție de reprezentare.

Pentru optimizarea comunicării cu administrația locală și centrală, a fost adoptată decizia de a extinde colectivul Grupului prin trei invitați permanenți, care vor lua parte la întrunirile periodice ale acestuia, reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara, Consiliului Județean Timiș și Instituției Prefectului – Județul Timiș urmând să fie desemnați pentru a participa la consultările din cadrul GPS UVT. Simultan, au fost proiectate patru structuri de tip Think Tank, de dezbatere și analiză strategică sectorială:

Think Tank pentru domeniul Dezvoltării academice și calității procesului educațional. Think Tank pentru domeniul Cercetării, inovării și transferului tehnologic. Think Tank pentru domeniul Cultural, artistic, sportiv și relația UVT – comunitate. Think Tank pentru domeniul Antreprenoriatului și dezvoltării instituționale.

Activitățile periodice ale „Grupului Partenerilor Strategici – GPS UVT”, structură consultativă independentă, asociată strategic rolului public al Universității de Vest din Timișoara, presupun parcurgerea unei agende lunare cu teme de analiză și dezbatere, care converg spre realizarea eficientă a rolului pe care și l-a asumat acest nou format consultativ de gândire strategică, respectiv dezvoltarea universității prin alinierea la nevoile efective ale mediului socio-economic, UVT contribuind dinamic la dezvoltarea durabilă a regiunii. Grupul, constituit la propunerea rectorului UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, este constituit din personalități și lideri cu notorietate în plan local și național: Adrian Bădescu – CEO Clinicile Medici’s, Raul Buzgar – Production Country Leader Decathlon, Iulian Dascălu- CEO Iulius Group, Cătălina Dodu – Global CyberSecurity Services PreSales Director Atos IT Solutions and Services, Anca Flueraș – Area Retail Manager Banca Comercială Română, Florin Godean – Country Manager Adecco Romania, Andrei Herczeg – Manager Egeria & președinte Fundația Herczeg, Cornel Huzău – Plant General Manager ZF TRW Romania, Darius Jumanca – CEO Metaltim, Alexander Klein – General Manager & VP Operations Flex, Romulus Lucaciu – General Manager Eta2U, Sorin Maxim – Director General ADR Vest, Șerban Negru – Director Oncohelp, Raluca Românu – General Manager Bosch Service Solutions Romania, Mircea Stoian – CEO Gauss, Sabin Totorean – Global Enterprise & Public Sector Sales Director Nokia și Ilie Vlaicu- Director General Aquatim.

