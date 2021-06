Security Challenges in the Balkans Region 2021 – cu specialiști din 11 țări, la Timișoara. Programul

Security Challenges in the Balkans Region 2021 – cu specialiști din 11...

Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center organizează a cincea ediție a conferinței anuale „Security Challenges in the Balkans Region”, care va avea loc vineri, 18 iunie 2021, în intervalul 9.30 – 19.30, la Complex Senator.

Datorită restricțiilor legate de starea de alertă, impusă din cauza evoluțiilor pandemiei cu noul coronavirus, conferința va avea loc într-un cadru de organizare special, cu o limită maximă de participanți prezenți față în față, impusă de legislație, dar și cu o participare în formatul de comunicare online și cu difuzarea live a dezbaterilor pe site-urile organizatorilor (www.newstrategycenter.ro și https://www.uvt.ro/ro/security2021/ ) și pe pagina de facebook a https://www.facebook.com/uvtromania.

Evenimentul se va desfășura respectând toate măsurile legale de prevenire a COVID-19.

Conferința va beneficia de prezența oficialităților și reprezentanților mediilor academice din România, Italia, Austria, Germania, Franța, UK, Croația, Serbia, Slovenia, SUA, Bulgaria.

Evoluția evenimentelor din ultimii ani demonstrează că regiunea Balcanilor rămâne un spațiu deosebit de important pentru securitatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani, cu atât mai mult cu cât a intervenit și noul context al crizei pandemice. Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis, cu patru ani în urmă, să organizeze o asemenea dezbatere la Timișoara, pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României.

Programul

Security Challenges in the Balkans Region 18 June 2021

Timișoara, Complex Senator

09.30 – 09.50 Official opening: Mr. Marilen Gabriel Pirtea, Rector of West University of Timișoara, Mr. Alin Nica, Chairman of the Timiș County Council, Mr. Dominic Fritz, Mayor of Timișoara, Mr. Zoltan Nemeth, Prefect of the Timiș County

09.50 – 11.15 Emergent Challenges in the Balkans. Building Together a More Resilient Region in the Context of Pandemic Crisis

Chair: Major general (ret.) Leonardo Dinu, Member of the Scientific Council of the New Strategy Center, former Deputy Chief of Military Intelligence Directorate, Romania

H.E. Nicolae Ciucă, Minister of National Defence, Romania

H.E. Lucian Bode, Minister of Internal Affairs, Romania

Mr. Christopher Coker, Professor of International Relations, London School of Economics, Director of IDEAS, LSE’s foreign policy think tank, UK (via VTC*) Ambassador Cristian Diaconescu, former Minister of Foreign Affairs, Member of the Scientific Council of the New Strategy Center, Romania

Mr. Emmanuel Dupuy, President, Institute for European Perspective and Security, France

H.E. George Bologan, Ambassador of Romania to the Italian Republic, Malta and San Marino (via VTC)

10.45 – 11.15 Open discussion

11.15 – 11:40 Break

11.40 – 13.00 Energy Security: New Opportunities to Enhance the Independence of South East Europe

Chair: Mr. Claudiu Boțoc, Vice-Dean, Faculty of Economics and Business Administration (FEAA), West University of Timișoara, Romania

Mr. George Niculescu, State Secretary, Ministry of Energy, Romania

Mr. Alexandru Maximescu, Public and Regulatory Affairs Director, OMV Petrom, Romania

Mr. Christian Egenhofer, Associate Senior Research Fellow and Head of the Energy, Climate and Environment Programme at the Centre for European Policy Studies (CEPS) – Brussels, Germany

Mr. Laurențiu Pachiu, Vice-President, Energy Policy Group, Romania

Mr. Claudiu Contanu, Chief Officer Trading & Supply Chain, Rompetrol – KMG International

12.45– 13.15 Open discussion

13.00 – 14:30 Break

14:30 -16:00 EU and NATO enlargement in the Western Balkans and the Impact of Post-Pandemic Challenges

Chair: Mr. Silviu Rogobete, Professor, West University of Timisoara, Romania

H.E. Ivo Josipovic, Former President of the Republic of Croatia

Mr. Stanislav Raščan, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Slovenia (via VTC)

Mrs. Iulia Matei, State Secretary for European Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Romania (via VTC)

Mr. Ian Brzezinski, Senior Fellow, Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, former Deputy Assistant Secretary of Defense for Europe and NATO Policy, USA (via VTC)

Ms. Jelena Milic, Founder, Center for Euro-Atlantic Studies, Serbia

Mr. Dirk Dubois, Head of European Security and Defence College, Belgium 15.30– 16.00 Open discussion

16.00 – 16.20 Break

16:20– 17: 30 Why the Balkans Matter? A Comprehensive Approach of the Challenges and Opportunities of the South East Europe

Presentation of the policy paper issued by New Strategy Center on the occasion of the 5th edition of the Security Challenges in the Balkans Conference

Chair: Ambassador (Ret.) Gheorghe Magheru, Member of the Scientific Council of the New Strategy Center, Romania

Ambassador (Ret.) Doru Costea, Senior Associate Expert, New Strategy Center, Romania

Mr. Yordan Bozhilov, Founder and President of the Sofia Security Forum, Bulgaria (via VTC)

Mr. Sandro Knezović, Senior Research Associate, Institute for Development and International Relations – IRMO, Croatia (via VTC)

17.00– 17.30 Open discussion

17.30 – 17.45 Break

17:45 – 19.00 Economic Development and Digitization in the Context of Pandemic Crisis

Chair: Mr. Cosmin Enache, Vice-Rector, West University of Timisoara, Romania

Mr. Sabin Sărmaș, Chairman, Committee for Information Technologies and Communications, Chamber of Deputies, Romania

Lieutenant General (ret.) Florian Coldea, Professor, National Intelligence Academy, Visiting Professor, West University of Timișoara, Romania

Mr. Alexander Klein, General Manager & VP Operations Flex, Romania

Mr. Alexandru Rusandu, Global Cybersecurity Services Head of Portfolio and Service Engineering, Atos IT Solutions and Services

Mr. Bogdan Pătru, Public Policy Director Romania and Croatia, Mastercard(via VTC)

18:30 – 19:00 Open discussion

19.00 – 19.15 Conclusions: Ambassador Cristian Diaconescu, former Minister of Foreign Affairs, Member of the Scientific Council of the New Strategy Center

Note – Simultaneous translation into English and Romanian is available. VTC – video teleconferencing.

