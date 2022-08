Gugulanul Ion Pasan, condamnat în dosarul grupării hoților de lux din Timișoara, pus in libertate de judecători

Condamnat in dosarul gruparii hotilor de lux din Timisoara, la 2 ani si noua luni de inchisoare, gugulanul Ion Pasan va fi pus in libertate, desi a executat doar cateva luni din pedeapsa privativa de liberate. Curtea de Apel Timisoara i-a admis contestatia in anulare, in conditiile in care, potrivit art. 426, lit. B din Codul de procedura penala, existau probe cu privire la o cauza de incetare a procesului penal.

Mai exact, in cazul lui Ion Pasan, era incidenta implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale.

„Admite in principiu contestatia in anulare formulata de contestatorul Pasan Ion in privinta deciziei penale nr. 1439/21.12.2021 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr. 5418/30/2018. In temeiul art.430 Cod procedura penala suspenda executarea deciziei penale nr. 1439/21.12.2021 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosarul nr. 5418/30/2018 pana la solutionarea pe fond a contestatiei in anulare.

Dispune punerea de indata in libertate a persoanei condamnate Pasan Ion din executarea pedepsei care face obiectul mandatului de executarea a pedepsei inchisorii nr. 606 din 21.12.2022 emis de Tribunalul Timis in baza deciziei de mai sus daca nu este retinut, detinut sau arestat in alta cauza. Conform art. 431 alin 2 CPP se fixeaza termen pentru judecarea contestatiei in anulare la data de 25 octombrie 2022, pentru cand se va dispune citarea contestatorului. Definitiva”, se mentioneaza in Incheierea de sedinta pronuntata, azi, de Curtea de Apel Timisoara.

Membrii gruparii hotilor de lux a fost implicata in spargerea a peste 300 de vile si apartamente din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Mehedinti, dar si a 126 de sedii de firme. In prima instanta, Tribunalul Timis le-a aplicat celor 14 inculpati pedepse care au insumat peste 70 de ani de inchisoare. In apel, condamnarile au fost mult diminuate de Curtea de Apel.

Printre cei care au cazut victime acestei gupari de hoti profesionisti se numara milionarul de origine siriana Jabri Tabrizi, fostul consilier local, Andrei Petrisor, fiul fostului presedinte al Tribunalului Timis, Mircea Ionescu, fostul director al Romtelecom, medicul anestezist Petre Deutsch, fostul sef al Finantelor Publice din Otelu Rosu, Petru Lupsac, din casa caruia a fost sustras un seif cu 1,7 milioane de lei, dar si alti oameni bogati din vestul tarii, din locuintele carora s-au furat mari sume de bani, bijuterii, obiecte de arta si alte bunuri de valoare, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii