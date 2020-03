În regiunea de granița România (Timiș)-Serbia, începe programul de screening al cancerului de tiroidă

Spitalul Municipal Timișoara, în parteneriat cu Centrul de Sănătate Veliko-Grădiște Serbia, desfășoară un program comun de instruire a personalul medical, medici de familie din Timiș și medici de specialitate endocrinologie și chirurgie oncologica din Spitalul Clinic Municipal. Activitățile au loc în cadrul proiectului european transfrontalier​ “Common approaches to enhanced early diagnosis and treatment of thyroid cancer în the population of partner areas”. Sâmbătă a avut loc workshopul “Smart software for thyroid pathology evaluation”. În perioada următoare se va desfășura programul de screening al cancerului de tiroidă în regiunea de granița România-Serbia -a subliniat dr. Olimpia Oprea, managerul Spitalului Municipal Timișoara.

