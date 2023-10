Incompetența primarului Fritz duce la pierderea a peste 100 milioane de lei. Zeci de proiecte europene câștigate de administrația Robu sunt reziliate sau nefinalizate

Incompetența primarului Dominic Fritz ar putea costa Timișoara peste 100 de milioane de lei. În 31 decembrie 2023 se încheie finanțarea proiectelor contractate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 al Uniunii Europene. Termenul limită pentru finalizarea proiectelor a fost deja prelungit din cauza pandemiei. Dacă nici la sfârșitul anului Primăria Timișoara nu va finaliza proiectele, instituția va fi obligată să dea înapoi la Bruxelles sumele deja decontate.

70 de proiecte contractate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 și aflate în pericol de a pierde finanțarea din cauza neîncadrării în termenul limită pentru implementare (31 decembrie 2023) vor fi etapizate, astfel încât să poată fi continuate prin alte programe cu finanțare europeană. Acest lucru înseamnă însă că se vor pierde mulți bani, cu care ar fi putut fi finanțate ale proiecte vitale pentru Regiunea Vest.

Dacă alte administrații se pot plânge de ”greaua moștenire”, administrația Fritz a avut o ”moștenire bogată” de proiecte europene, scrise și câștigate de fostul primar Nicolae Robu. Fritz trebuia doar să ducă la bun sfârșit proiectele care aveau deja finanțare. Nu a fost în stare.

Primăria Timișoara are deja două proiecte reziliate, în valoare totală de 10,1 milioane lei – Centru Multifuncțional din cartierul Ronaț și Centru Multifuncțional din Freidorf. Alte 73 de milioane de lei pot fi pierdute pentru proiectele care nu sunt propuse pentru etapizare, iar dacă etapizarea nu va fi aprobată se pierd alte 31 de milioane de lei.

În ședința Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest întrunit joi, la Timișoara, primarul Dominic Fritz a fost scos în ”fața clasei” și ”urecheat” pentru incompetența prin care a gestionat proiectele europene. De departe, administrația Fritz este cea mai slabă, cel puțin în Regiunea Vest.

Portițe de scăpare nu prea sunt. Reabilitarea Colegiului E. Ungureanu, Modernizarea Școlii nr. 30, Construcția și dotarea Liceu Waldorf si Reabilitarea si extinderea Ambulatoriului la Clinica ORL, vor fi propuse pentru etapizare în perioada de finanțare a UE 2021 – 2027, în urma unei derogări a Comisiei Europene, reglementată la nivel național de OUG 36, care prevede ca proiectele din perioada de programare 2014-2020 cu o valoare de peste 1 milion de euro și minimum 5% progres financiar nefinalizate pana in 31 decembrie 2023 să poată fi etapizate și preluate la finanțare pe alte programe. Investițiile respective sunt propuse pentru etapizare prin Programul Regional Vest 2021-2027, Programul Sănătate și Programul Incluziune și Demnitate Socială. Este însă doar o propunere.

Proiectele nefinalizare de Primăria Timișoara sunt: Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatorului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala; Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42; Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii; Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31; Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă; Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”; Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: Zona Take Ionescu-Torontal; Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str.Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernauti nr.10:12:14, str.Topologului nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1,sc.A, str.Arges nr.4, B-dul Cetatii nr.30, str.Rasaritului nr.5; Școala Gimnazială nr.15, Timișoara – Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E; Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.Stelelor nr.6, bl.T 20, Aleea Cristalului nr.1, bl.74, sc.D şi B-dul Take Ionescu, nr.11-13; Îmbunătăţirea eficienţei energetice a sectorului rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinţe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A; Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”; Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului – Torontalului; Reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr. 6, str.Tepes Voda (Ismail) nr. 17; Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui – Odobescu – Complex.

Comentarii

comentarii