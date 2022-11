Întâlnire cu mine însămi! Eveniment încântător, cu actrița Oana Pellea, la UVT

Universitatea de Vest din Timișoara vă așteaptă, marți, 8 noiembrie, la ora 18:00, în Aula Magna, la un eveniment încântător, al cărei invitată va fi nimeni alta decât Oana Pellea.

Subiectul propus de actriță ne stârnește curiozitatea și ne îndeamnă la introspecție: Întâlniri cu mine însămi.

Conferința face parte din seria „La UVT, Cultura este Capitală” și va fi moderată de criticul literar, eseistul și publicistul român Mircea Mihăieș.

Oana Pellea, fiica Domnicăi și a lui Amza Pellea, cunoscutul actor, s-a născut pe 29 ianuarie 1962 la București. În 1984 a absolvit Academia de Teatru și Film, clasa profesoarei Sanda Manu. În 1984-1987 a fost actriță la Teatrul din Piatra Neamț. Între 1987 și 1999, când a devenit liber-profesionistă, a jucat la Teatrul Bulandra din București.

Film: Ca actriță de film, a avut circa 20 de roluri în producții regizate de Alexandru Tatos, Dan Pița, Stere Gulea, Bogdan Dreyer etc. Dar și internaționale: 2006 – Children of Men, 2007 – I really hate my job.

Teatru: peste 30 de roluri principale pentru care a obținut numeroase premii.

Evenimentul face parte din programul cultural „La UVT, Cultura este Capitală” , inclus în Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, teritoriul Oameni, stația Reflecții, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș. Acest eveniment este organizat cu sprijinul partenerului #CTP România.

