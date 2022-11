Premieră! SuperSonic: Black Page Orchestra: Viena – Timișoara

Premieră! Impresionantul spectacol SuperSonic: Black Page Orchestra va avea loc, duminica 13 noiembrie, de la ora 19:00, la Liceul de Artă „Ion Vidu” – Sala „Mihai Perian”, organizat împreună cu Filarmonica „Banatul” din Timişoara.

Titlul „SuperSonic” se referă în egală măsură la viteza amețitoare cu care Black Page Orchestra s-a afirmat pe plan internațional şi a reuşit să „călătorească în timp”, în viitor, acumulând cercetări extrem de avansate în plan acustic şi electronic, explorând noi limbaje muzicale, dar şi la căutările lor de dincolo de sunetul muzical, la aventurile „supra-sonore” în genul „noise”, în procesări electronice live sau îmbinări cu medii electroacustice preînregistrate, pe lângă combinațiile cu alte arte (film, video art, performance).

Aflați pentru prima dată în România, în noiembrie 2022, întâlnirea membrilor BPO cu scena muzicală contemporană-experimentală românească, promite a fi una memorabilă, acest ansamblu de exploratori reinventând chiar conceptul de „concert” și de interpretare muzicală.

BLACK PAGE ORCHESTRA este alcătuită din Matei Ioachimescu – flaut

Florian Fennes – saxofon

Samuel Toro Pérez – chitară electrică

Alfredo Ovalles – pian

Igor Gross – percuție

Matthias Kranebitter – electronics

PROGRAM: Elena Rykova (US) – “101% mind uploading” (2015) pentru trei interpreți înăuntrul unui pian, p.a.r.

Gabriel Almaşi (RO) – “Strobo Cartoon Rag” (2022) pentru flaut, saxofon, percuție, pian, chitară electrică şi mediu electronic, p.a.a.

Johannes Kreidler (DE) – “instrumentalism c” (2016) pentru Keyboard şi video, p.a.r.

Mirela Ivičević (AT) – “Dream Work” (2018) – nou soundtrack pentru filmul experimental „Dream Work” de Peter Tscherkassky – pentru saxofon bariton, chitară electrică, pian, percuție, electronics şi film, p.a.r.

Matthias Kranebitter (AT) – “Combative Music and its Algorithmic Demystification” (2020) pentru flaut, saxofon, chitară electrică, pian, percuție şi electronics, p.a.r.

Alexander Kaiser (AT) – “mechanical dogs” (2019) pentru flaut, saxofon, chitară electrică, pian, percuție, electronics şi lumini, p.a.r.

Gabriel Mălăncioiu (RO) – “Blanamericano” (2022) pentru saxofon, chitară electrică, percuție și claviatură MIDI, p.a.a.

Numită după o compoziție a lui Frank Zappa – “The black page”, o piesă a cărei partitură se datorează densității mari de note și evenimente muzicale aproape de o hârtie neagră – Black Page Orchestra a devenit, în doar câțiva ani de la înființarea în 2014 la Viena, unul dintre cele mai apreciate ansambluri din Austria. Acest lucru se datorează căutării consecvente a unor piese contemporane radicale, lipsite de compromisuri și uneori provocatoare.

Sub conducerea artistică a compozitorului Matthias Kranebitter, ansamblul “anti-disciplinar” se concentrează pe piese ale generației actuale de tineri compozitori. În prim-plan se află compoziții care – cu ajutorul îmbunătățirilor multimedia, al regiei de lumini ambițioase, al programării generative și multe altele – reacționează la tehnologia actuală și împletesc practici artistice foarte diferite. În peisaje sonore eterogene și aranjamente experimentale multisenzoriale, ansamblul găsește un echivalent la potopul de informații din mass-media și la ritmul accelerat al zilelor noastre. De asemenea, preferă să abordeze piese care, prin caracterul lor performativ şi prin utilizarea device-urilor electronice, video şi a diferitelor tehnologii, într-un context artistic, depăşesc situația tipică de concert.

Parteneri: Universitatea Națională de Muzică Bucureşti, Forumul Cultural Austriac, Filarmonica „Banatul” din Timişoara, Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timişoara, Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Muzică şi Teatru.

Comentarii

comentarii