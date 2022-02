Interviu cu Anamaria Roberta Popa, actriță a Teatrului Național din Timișoara: ”Teatrul este și carieră și pasiune, din carieră, în timp s-a transformat în pasiune”.

Cunoscuta actriță a Teatrului Național din Timișoara Anamaria Roberta Popa s-a născut pe 7 februarie 1980 la Craiova, unde a absolvit Liceul de Artă, secția pictură, a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, a avut-o ca maestra pe actrița Natasa Raab, a urmat Institutul de Artă Teatrală de la Târgu Mureș, la clasa profesorului Cornel Popescu, apoi orașul de pe Bega `a ales-o`, astfel că este prezenta pe scena Naționalului de 20 de ani, unde a și debutat de altfel, in piesa lui Gogol, Căsătoria.

Au urmat roluri atât în piese pentru copii (Alba ca Zăpada, Cenușareasa), cât și roluri mature, Luluța in Chirița, in regia lui Ion Ardeal Ieremia, Sorana in Terminal (regia Ștefan Caraman), Claudia in Cercurile increderii (regia Mihaela Lichiardopol), Prezentatoarea din Sunt o babă comunistă (regia Anonella Cornici), Miranda in Don Juan, (regia Ion Ardeal Ieremia), one woman show-ul Mata Hari dar și roluri principale in piese ca ”Crize sau inca o poveste de dragoste”, texte scrise de Mihai Ignat.

Pentru Roberta, Teatrul este ”și carieră și pasiune, din carieră, în timp s-a transformat în pasiune”. „.Se regăsește în natură, unde, spune ea, ”mă conectez cu mine”… îi place însă să și picteze. ”Pentru mine, să fiu in natură, să observ natura, în toată splendoarea ei, cu mirosul ei de toamnă, de iarnă, cu nuanțele aât de frumoase pe care fiecare zi mi le aduce, e atât de linistitor si de vindecător,” marturisește îndragita actriță.

De unde a pornit conceptul Mata Hari, respectiv one woman show-ul?

R.P. Conceptul Mata Hari a venit la propunerea Adei Lupu Hausvater.Ideea era ca fiecare actor să facă un spectacol propriu, Deci, Ada a ales, iar până acum, am făcut eu și încă două colege. Sigur, sunt roluri cu greutate, ca și tematica cât și din punct de vedere regizoral, nu am avut regizori și a fost greu pentru că actorul trebuie ghidat. M -a ajutat foarte mult regizorul Ștefan Iordănescu, atât la proiecții cât și la muzica pe care am ales-o împreună, iar la costume și decor, Geta Medinschi.

Cum e ziua de dinaintea unei premiere pentru tine?

R.P. O zi de din unei premiere este cu emoții… pentru că îți dorești să iasă bine… vreau să dăruiesc un moment de bucurie oamenilor, de sensibilitate, de curaj, de frumusețe.

Joc cu plăcere Mata Hari, este un rol de suflet… Cu mare plăcere am jucat spectacolul ”Crize sau încă o poveste de dragoste”, alături de fostul meu soț, Calin Ionescu, apoi tot pe un text de Mihai Ignat, am jucat ”Ce vine după”, o piesă in două personaje, în care ea după divorț se mărită cu un motan, apoi cu un copac…

Există ceva ce nu iți place azi în teatru?

R.P. Mi-ar plăcea să joc mai multe comedii, pentru mine, teatrul este emoție. Îmi place emoția pozitivă, să dăruiesc un moment de bucurie oamenilor, de îmbărbătare, de pozitivism. Oamenii au destule probleme, de ce să-i împovărăm și noi cu tragedii?!

De unde iți iei resursele, energia?

R.P. In funcție de starea noastră fizică emoțională ,hormonală ,noi generăm gânduri. Daca tu te simți fericită ,vei atrage fericire, dacă te simți norocoasă ,norocul va fi cel mai bun prieten al tău, dacă te simți iubită vei atrage și mai multă iubire, simpatie. Cand mă trezesc de dimineață îmi iau timp pentru mine ,meditez, mă rog, îmi iau energie de la mama pământ și de la tatăl cer. Nu te face nimeni să te simți împlinită, iubită, nu te “salvează Făt frumos“, ci numai tu poți face asta prin iubirea de sine și prin starea ta pe care ți-o creezi. Tu ești creatoarea propriei tale vieți. Din păcate femeia modernă își asumă prea multe responsabilități și uită să fie feminină. Agitația și neclaritatea apar atunci când încerci totul fără să știi cu adevărat ce ai nevoie. Eu cobor din cap în corp, încerc să fiu mai atentă la interiorul meu, îmi ofer spațiu și compasiune față de părțile rănite ale sufletului meu și așa înțeleg de ce am nevoie.

Ai simțit cândva nesiguranță pe scenă?

R.P. Coșmarul oricărui actor, întârzii la spectacol sau uit textul, da! Inainte de a intra în scenă, îmi repet textul, iar apoi, pe masură ce se deruleazaă scena și trece timpul, uiți de nesiguranță, emoțiile dispar și începi să plutești împreună cu partenerii de scenă.

Ce ai schimba la tine?

R.P. Mereu ai de lucrat cu tine. Este o investiție permanentă ,trebuie să alegi să fii cat poți tu de bun, să fii mai bună decât ai fost ieri. Suntem cu bucuriile noastre, cu tristețile noastre, cu succesele și eșecurile noastre, cu ceea ce am făcut bun și mai puțin bun, suntem lumină și întuneric. Suntem! Pentru mine existența mea este foarte prețioasă. Mulțumesc bunului Dumnezeu în fiecare zi .

Cum vezi tu iubirea? Familia?

R.P. Darul cel mai de preț este viața însăși. A fii femeie este darul divin al creatorului și femeia poartă o misiune foarte frumoasă, a creației, a iubirii, a sentimentelor, a vieții, a ceea ce este nevăzut de ochii fizici. Iubesc viața; iubesc e puțin spus. Recunoștiința este puterea vieții mele, este magia vieții. Am înțeles că doar starea ta formează realitatea în jurul tău. Dacă îți amplifici energia ,să fii în starea de bucurie, în starea de plinătate și ești relaxată, te abandonezi universului, tu ai în interiorul tău starea că “ție ți se cuvin lucruri bune și frumoase“, decât dacă te-ai trezit și ai obosit, nu ai energie, bucurie… ce vei transmite tu Universului?

Universul îți va da conform emoției tale autentice. Când sunt provocată, încerc să nu reacționez și să acționez din prisma iubirii; mă întreb, oare iubirea cum ar reacționa acum?

Bărbatul vine în viața ta să te iubească atât cat te iubești tu pe tine. Fericirea și iubirea nu ți le dă nimeni ,le ai în tine. Familia și relațiile înseamnă construcție zilnică, școală, muncă. In relații noi primim și dam sută la sută. Sută la sută suntem responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, iar cel de lângă tine, este oglinda ta, îți arată ce nu recunoști că ai și tu interiorul tău și ce mai ai de îmbunătățit. Primesc cu recunoștiință tot ce vine, mai ales din partea părinților mei și înțeleg că asta este un dar (nu se caută, nu se judecă). Sarcina într-o relație este ca eu să învăț să îl aleg pe el în fiecare zi. Nu poți pretinde ca celălalt să fie perfect sau așa cum vrei tu. Noi și primim și dăruim sută la sută în relație, responsabili. Si de cele mai multe ori când spunem “tu te-ai îndepărtat de mine“ de fapt tu te-ai îndepărtat de el. Când reproșezi sau te plângi, înseamnă că la tine este problema. Din cuplu pleacă cel care a primit mai mult pentru că se simte îndatorat. Nimănui nu-i place să aibă datorii. Trebuie să învățăm să tăcem atunci când nu are o stare bună, să-l lăsăm în pace, să nu cicălim, să nu dăm lecții, să nu mai criticăm și să nu mai fim nemulțumite. Pentru că atunci suntem în starea de victimă și nu de “răsfățată sau creatoare a destinului“. Ce nu ți se dă, dă-ti tu! Fericirea ta nu este responsabilitatea partenerului. Cu omul de lângă tine amplifici fericirea și din când în când să ne întrebam: ești fericit? Ce pot face eu pentru tine ca tu să fii un pic mai fericit?

Proiecte viitoare?

R.P.. Ca orice actor îmi doresc să am roluri în filme, aștept noi propuneri, sunt în căutare de un nou text pentru a-l propune Adei, care întotdeauna fost lângă mine și m-a susținut, îi mulțumesc cu această ocazie. Mai am un proiect, dar vreau să fie surpriză. Mă abandonez îngerilor și vieții și totul se așează cum este mai bine pentru mine.

Cum vezi tinerii de azi? Noua generație? Ai un mesaj pentru ei?

R.P. Tinerii de azi sunt atât de frumoși și au atata energie bună… Sunt diferiți de noi și din cauza asta sunt greu de acceptat și de înțeles, dar au foarte multe de arătat… Emană lumină și frumusețe numai prin simpla prezența a lor.

Le doresc să fie perseverenți, să fie curajoși și să-și manifeste puterea, să nu uite că sunt puternici, să nu se lase, să aiba incredere in calitatile lor, in ei, să nu iși piardă speranța.

Care este cea mai mare realizare a ta?

R.P. Copilul meu este cea mai mare realizare a mea și de care sunt cea mai mândră.Nu există zi să nu mă rog și să nu fiu recunoscătoare pentru darul ce l-am primit.

Lumina in fiecare zi renaște, dar are nevoie de noi, asa cum crește lumina zilei, așa crește și lumina interioară, cu răbdare, cu blândete, astăzi dau drumul, astăzi mă eliberez.

Pe Roberta o putem vedea și in spectacolul de lirică românească, Din DRAGOSTE, CU DRAGOSTE, in regia Adei Lupu Hausvater, recitând din Lucian Blaga-Eva și Tudor Arghezi-Poem.

Interviu realizat de Ada Andreea/Picături din Artă

Foto: Anamaria Roberta Popa

