Ioan Popa, primarul Reșiței, s-a certat la Timișoara cu consilierii județeni timișeni pe un teren de 150.000 de euro de pe Semenic

Intenția Primăriei Reșița de a achiziționa de la Consiliul Județean Timiș un teren de câteva hectare de pe Semenic, pentru realizarea unui proiect turistic, o pistă de schi, a primit miercuri un sprijin… interesant, primarul Ioan Popa venind în ședința de plen pentru a-i convinge pe aleși să semneze tranzacția.

În ședința de plen avut o atitudine de superioritate, i-a luat pe aleșii timișeni peste picior, le-a dat sfaturi administrative unor oameni care au mult mai mult experiență administrativă decât el. Mai mult, au fost momente când putem spune că a fost chiar obraznic cu interlocutorii săi, consilieri județeni.

După ce a făcut un istoric al societății Schilift SRL, cea care este proprietara instalației de transport de pe pârtia amintită, Popa a spus că, de fapt, el nici nu este interesat de acele acțiuni, ci de niște terenuri care se află pe ruta pistei de schi și care ar aparține CJT. Nu aveți decât să rămâneți cu acțiunile, eu am nevoie de terenuri, a spus primarul Reșiței, astfel el încercând să lase Timișului niște părți sociale la o societate oricum muribundă și care ar muri de tot dacă ar rămâne și fără acele terenuri.

Popa s-a plâns că Reșița suferă pentru că Timișoara a ”furat” municipiului cărășean 40.000 de oameni, ”ingineri de calitate” și că acum capitala Banatului de câmpie trebuie să dea înapoi ceva fratelui mai mic, Banatul de munte. Petru a vă forma o idee despre cât de preocupat este Popa cu cine discută să spunem doar că acesta nici nu știa cine conduce comisia desemnată de CJT pentru a analiza vânzarea acțiunilor, crezând că Dan Idolu, consilier județean PSD, este șeful acestei comisii, ”pentru că îl cunosc și așa am crezut că e șefu”. Iar aceasta după ce o delegație de trei membri ai comisiei a și vizitat Reșița pentru a lămuri problemele existente.

Noi am vrut să luăm terenul. La vremea respectivă ni s-a spus că Timișul vrea să iasă din societate, că de 14 ani nu s-a întâmplat nimic acolo. Noi am aprobat în Consiliul Local Reșița achiziția acțiunilor, pe baza unei evaluări e vorba de 150.000 de euro. Ulterior, am avut surpriza să constat că la Timișoara nu s-a mai dorit vânzarea. Au început discuții, s-a creat o comisie, a venit domnul Dan Idolu la noi și am discutat”, a spus Popa, pe un ton autoritar.

Primarul Reșiței a vrut să inducă permanent ideea ajutorării Carașului de către Timiș. În acest scop a prezentat consilierilor județeni teoria fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene.

De celalaltă parte, consilierii județeni timișeni nu au respins ideea de a renunța la ceea ce dețin în zona pârtiei, dar au cerut, mai ales prin vocea lui Raul Olajos, o despăgubire justă, nu la valoarea ”contabilă” adică în jur de 700.000 de lei, ci cu o ajustare corespunzătoare.

De cealaltă parte, Popa a insistat că nu se pot cere mai mulți bani pe un teren care … nu ar avea valoare mare. Mai mult, el a spus că a fost supus unui șantaj din partea CJT.

”M-ați șantajat că nu-mi semnați ca să cedați terenul, că dacă nu vă luăm acțiunile. M-ați pus într-o poveste în care să mai fac o concesie, să văd că nu știu ce. Terenurile de păduri/pășuni sunt la preț între 10-20 de euro/mp la hectar. Noi am luat de la un cetățean german cu 6 euro pe metru pătrat, dar la care jumătate din parcelă e intravilan, ceea ce spuneți voi că este 18 euro. Avocatul Călin Bot, din Timișoara, avea teren intravilan, dar curți/construcții. Cineva crede că cineva vrea să facă ceva. Nimeni nu vrea să facă nimic la mine în curte, decât o dezvoltare de proiecte pe care vreau să o fac din 2004. Așteptăm de 20 de ani să facem acel proiect și mi se pare cle puțin deplasat să avem discuții pentru un teren pentru un proiect de 48 de milioane de euro. Dacă va trebui să găsim bani o să-i găsesc și o să vi-i dau. Noi am solicitat doar să înlocuim terenul cu bani, nu să ieșiți din societate”, le-a mai spus Popa, care a sugerat că CJT poate să rămână cât vrea în societatea care e deja moartă.

Comentarii

comentarii