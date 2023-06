IREA și UVT lansează strategia Timișoara Cultural Learning City – O cale către incluziunea socială

Vineri, 23 iunie, de la ora 13.30, la Universitatea de Vest din Timișoara, în amfiteatrul A01, va avea loc evenimentul de „Advocacy și prezentare a strategiei de acțiune comunitară pentru cultură și incluziune socială prin învățarea pe tot parcursul vieții”.

Întâlnirea face parte din proiectul „Timișoara Cultural Learning City – a path to social inclusion”, finanțat prin Granturile SEE în România si implementat de Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) în calitate de promoter, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Forening for mikrointegrering (LoPe) Norvegia.

Evenimentul este un prilej de reflecție și discuție asupra relațiilor intergeneraționale în context cultural. Prin dialog și reflecție se vor căuta răspunsuri la întrebări de tipul „Cum pot cei mai tineri să facă schimb de idei și de opinii cu cei mai vârstnici?” sau „Care sunt temele ce îi pot aduce împreună?” Totodată, va fi prezentat un plan de acțiune pentru activități intergeneraționale cu profil cultural, ce poate fi aplicat în Timișoara, dar și în alte orașe.

