ISJ Timiș a declarat perioada 2021-2022 anul sportului în școli. Sprijin vine și din Spania

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a declarat anul sportului în învățământul preuniversitar, perioada 2021-2022.

De ce? Prof. Marin Popescu, inspectorul general, a explicat:

“Ținem mult la mișcare, am trecut printr-o perioadă delicată prin pandemia din 2020 și încă mai suntem cu sabia lui Damocles deasupra, cu valul patru. Am văzut ce înseamnă să stăm acasă fără să facem mișcare. Am observat că în comunitățile educaționale există mulți elevi supraponderali și există dezinteres față de mișcare.

Putem să invocam multe motive începând cu infrastructura școlară, până la lipsa finanțării. Totuși cred că atunci când suntem determinați să promovăm si să încurajăm mișcarea, nu cred că trebuie să ne cramponăm de aceste motive, fiindcă atunci chiar nu vom mai reuși să facem nimic.

Aș vrea să depun o presiune pozitivă asupra autorităților locale, dar și a unitătilor educaționale, fiindcă vreau sa promovăm sportul începând cu elevii până la profesori”.

Astfel, directorii și profesorii trebuie să dea tonul în ceea ce privește promovarea mișcării în scoli. Primul concurs care se va desfășura la nivelul unităților școlare este campionatul liceelor la padel în anul școlar 2021-2022.

Acțiunile vor avea loc în parteneriat cu Asociația sportivă club padel Timișoara, al carei președinte onorific este consulul onorific al Spaniei la Timișoara. Spania este principalul promotor al acestui sport care a dat mulți campioni mondiali.

