Italianul care a adus în țară ButanGas-ul lugojeanului Iosif Constantin Drăgan construiește primele “benzinării” LNG pentru camioane din România

Compania italiană Società Italiana Gas Liquidi SpA, care alimentează cu gaze naturale lichefiate (LNG), sub brandul Vulcangas, circa 90% din totalul parcului de autocamioane al Italiei ce funcționează cu acest tip de combustibil, și-a înființat o subsidiară în România, Vulcangas România, care a primit licență de furnizor de LNG pe piața locală din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Administratorul Vulcangas România SRL este Costantino Amadei, totodată membru în Consiliul de Administrație al companiei-mamă din Italia, unde este responsabil cu operațiunile LNG ale acesteia.

“În România vrem să replicăm ce am făcut în Italia. Vrem să facem un coridor care să plece de la granița cu Ungaria, de la Arad, până la Marea Neagră, la Constanța. În primă fază vrem să facem trei stații de alimentare cu LNG, la Arad, București și Constanța. Așteptăm autorizațiile de construire pentru stațiile de la Arad și Constanța, pentru care avem deja certificate de urbanism. Pentru București, mai trebuie să finalizăm contractul de închiriere a terenului. Sperăm să iasă cât mai repede autorizațiile, pentru a construi stațiile și a începe livrările de LNG până la sfârșitul anului sau cel târziu la începutul anului viitor. În total, vrem să construim cam 12 stații în România. Surse de aprovizionare vor fi terminale LNG din Turcia și Marea Adriatică (cu cisterne auto), precum și din Marea Nordului (cu containere intermodale criogenice). Mai departe, intenționăm să ne extindem în regiune, pe piețe cum ar fi Serbia și Bulgaria”, a declarat, pentru Profit.ro, managerul italian.

România nu dispune deocamdată de stații de alimentare a vehiculelor ce funcționează cu LNG. Costantino Amadei, vorbitor de limbă română, a relatat că a venit prima oară în România în 1994, unde s-a ocupat de înființarea diviziei locale a ButanGas, compania de distribuție de gaz petrolier lichefiat (GPL) fondată în 1948 în Italia de omul de afaceri român Iosif Constantin Drăgan. Conform CV-ului său, Amadei s-a ocupat în perioada 1994-1996 de punerea pe picioare a joint-venture-ului dintre ButanGas și Petrom (în care italienii dețineau inițial 56%), din care compania națională românească a ieșit în 2007, după privatizare.

Business-ul GPL ButanGas, unul dintre cele mai mari de profil din Europa, a fost preluat managerial în 2001 de către soția antreprenorului român, Veronica Gușă de Drăgan, fiica generalului Ștefan Gușă, fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei Române, și a doua cea mai bogată femeie din România, care a și moștenit ButanGas după decesul soțului, în 2008, și l-a inclus în grupul său Veroniki Holding.

Costantino Amadei a fost timp de mulți ani membru în CA-ul ButanGas România și în top-managementul Veroniki Holding. “Am ieșit din ButanGas în 2013 și am intrat în Società Italiana Gas Liquidi, ca membru în Consiliul de Administrație, responsabil cu operațiunile LNG. Grupul are un volum de afaceri de peste 100 milioane euro pe an. Avem în Italia, per total, peste 100 de stații de încărcare, cu benzină, motorină, GPL și LNG. Italia are o flotă de circa 4.500 de camioane care funcționează cu LNG, iar 90% din acest parc utilizează cardul nostru de alimentare. Acoperim, practic, toată piața din Italia, fiind numărul unu în distribuția de LNG, business pe care l-am început în 2013. Din noiembrie 2020, am început să comercializăm și bio-LNG”, a mai spus Amadei.

El mai spune că România are un rol foarte important în această parte a Europei din punct de vedere al aprovizionării cu gaz metan: “Ar fi bine dacă ar avea și un terminal LNG, mai ales acum, când se tot vorbește despre reducerea dependenței de importurile din Rusia, iar LNG-ul este considerat un combustibil de tranziție în următorii 10-15 ani, până la trecerea la hidrogen, care nu este încă rentabil din punct de vedere economic”.

Grupul Società Italiana Gas Liquidi are de altfel în plan construirea unui terminal LNG în Italia, la Livorno. Proiectul este mai vechi, însă procesul de autorizare a fost mult întârziat. “Sperăm ca acum, când războiul din Ucraina obligă la reducerea importurilor de gaze prin conducte din Rusia și la înlocuirea lor cu LNG, să fie impulsionat și procesul de autorizare. Italia are acum trei terminale de regazificare, toate offshore, la Livorno, la Rovigo lângă Veneția și la Panigaglia, care livrează toate în sistemul național de transport de gaze italian. Noi nu vrem să facem regazificare la Livorno, ci un terminal unde să se poată descărca și depozita LNG, care ulterior să fie reîncărcat în cisterne auto și livrat pentru alimentarea de camioane și instalații industriale. La acest proiect suntem parteneri cu cei de la grupul Neri, cel mai mare operator portuar din portul Livorno”, spune Costantino Amadei.

Sursa: profit.ro

Comentarii

comentarii