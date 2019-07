Jazz TM 2019 – un eveniment de excepţie, într-un oraş de excepţie

În perioada 5 – 7 iulie 2019, în Timișoara 2021 – Capitala Europeană a Culturii, va avea loc un eveniment de excepţie, într-un oraş de excepţie: Jazz TM 2019.

“Jazz-ul este dintotdeauna un gen de muzică divers şi multicultural, definit astfel încă dinainte ca astfel de concepte să existe, un continuu mix de oameni, sentimente şi muzică. Pornind de la această idee, gestul de a organiza un eveniment important de jazz în Timişoara, un simbol al multiculturalismului în Romania şi în această parte a Europei, e unul natural şi deopotrivă simbolic”, a explicat Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei.

În 2013 a fost pusă piatra de temelie a ceea ce poate fi unul din cele mai importante evenimente culturale din această parte a Europei, în efortul de a obţine titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Încă de la primele ediții au fost atrași artiști precum: Richard Bona, Kurt Elling, David Murray & Macy Gray,Terri Lyne Carrington, Lizz Wright, Al Jarreau, Anoushka Shankar, The Cat Empire, Dianne Reeves, Marcus Miller, Liv Warfield w/ The NPG Hornz, Dee Dee Bridgewater, Jacob Collier, Take 6, Imany, Dhafer Youssef sau BADBADNOTGOOD, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Chick Corea Elektric Band, Monty Alexander Harlem Kingston Express, Bill Laurance, China Moses, SUBJazz (Subcarpați x JazzyBIT), Christian Scott aTunde Adjuah.

”JAZZ™ 2019 promite să mențină calitatea prestațiilor artistice prezentate în cadrul primelor 6 ediții și să aducă pe scena din Timișoara cele mai importante nume actuale ale jazz-ului mondial. Vă aşteptăm cu drag la un eveniment de excepţie, într-un oraş de excepţie.”, promite viceprimarul Dan Diaconu.

