Judecătoarea Adriana Stoicescu a reușit să se repatrieze din Israel

Judecatoarea Adriana Stoicescu a reusit sa se repatrieze din Israel, tara unde a fost surprinsa de atacurile teroriste ale Hamas. Gandurile a sute de romani s-au indreptat, in ultimele doua zile, catre magistratul de la Curtea de Apel Timisoara, caruia i s-au tinut „pumnii” sa scape cu viata din infernul din Israel.

De altfel, pana la imbarcarea in avionul trimis de Guvernul Romaniei, Adriana Stoicescu s-a transformat intr-un veritabil corespondent de razboi, publicand imagini terifiante cu teroristii aflati in misiuni criminale pe strazi.

Intr-un mesaj publicat, ieri, pe pagina sa de Facebook, Adriana Stoicescu multumeste tuturor celor care i-au trimis urari de imbarbatare. „Acum, de Luna Rozariului, aveti un loc special in rugaciunile mele”, spune fosta presedinta a Tribunalului Timis.

„Am inceput sa imi pun intrebari. Cine sunt eu? Ce rol am? Care imi e chemarea? Am plecat in Israel sperand ca gasesc un raspuns. M-am intors socata. Sunt un om puternic, dar ceea ce am trait m-a daramat.

Ceea ce am aflat, cu siguranta, este ca, asa nimeni si nimic, cum se pare ca sunt, contez pentru niste oameni. Care nu ma cunosc si nu au vorbit cu mine niciodata. Care, probabil, daca ne intalnim pe strada, nu ma vor recunoaste.

Prin voi am simtit ca exista ceva ce depaseste granitele omeniei si empatiei. Prin voi am simtit iubirea si grija. Si da, poate nu imi stiu inca menirea, dar stiu ca sunt binecuvantata. Va multumesc pentru cuvintele de imbarbatare si mesaje, pentru rugaciuni, pentru ca v-ati oferit sa ma ajutati si, in general, pentru ca existati. Acum, de Luna Rozariului, aveti un loc special in rugaciunile mele.

Multumiri speciale si toata consideratia pentru consulul Romaniei la Haifa si consulul Romaniei la Tel Aviv. Profesionalismul, empatia, rabdarea lor ne-au adus alinare. Felicitari autoritatilor romane pentru modul in care au actionat! Suntem ACASA.”

