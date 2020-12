Județul Timiş va avea 14 parlamentari. Un fost premier, un fost pilot, un absolvent de liceu şi un controlor de trafic într-o gară din Londra, printre aleși

Judeţul Timiş va avea zece deputaţi şi patru senatori, iar printre noii parlamentari se numără un pilot de avioane supersonice, un tânăr fără studii superioare finalizate, un fost premier al României, dar şi un controlor de trafic într-o gară din Londra. Şapte parlamentari din judeţ au reuşit să obţină un nou mandat consecutiv.

În Timiş, USR PLUS a obţinut, în urma alegerilor din 6 decembrie, 29,2 la sută din voturi, pe locul al doilea s-a clasat PNL cu 24,8 la sută, PSD a obţinut 19,6 la sută, iar pe poziţia a patra s-a situat AUR cu 8,7 procente.

În urma acestor rezultate, PNL a obţinut cel mai mare număr de parlamentari, cinci: Alina Gorghiu – senator, Marilen Pirtea, Ben Oni Ardelean, Cosmin Şandru, Claudiu Chira – deputaţi; USR PLUS a obţinut patru parlamentari – Raoul Trifan – senator, Cătălin Drulă, Daniel Toda, Nicu Fălcoi – deputaţi. PSD are doi senatori – Eugen Dogariu şi Sebastian Răducanu şi doi deputaţi – Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis. Pentru prima dată, AUR a obţinut, în Timiş, un deputat, pe Ciprian Titi Stoica.

Dintre aceştia, şapte parlamentari au obţinut un nou mandat consecutiv (Alina Gorghiu, Marilen Pirtea, Ben Oni Ardelean, Cătălin Drulă, Nicu Fălcoi, Alfred Simonis, Eugen Dogariu), în timp ce alţi şase intră pentru prima dată în Parlamentul României, în calitate de senatori sau deputaţi (Cosmin Şandru, Claudiu Chira, Raoul Trifan, Daniel Toda, Sebastian Răducanu şi Ciprian Titi Stoica). Sorin Grindeanu a mai fost deputat, însă nu în legislatura care tocmai se încheie.

Alina Gorghiu este parlamentar liberal încă din anul 2008 şi, deşi este din Tecuci, a candidat pe listele PNL Timiş, pentru a doua oară consecutiv, acelaşi lucru s-a întâmplat şi la alegerile din 2016. Datorită implicării sale în activitatea filialei Timiş, ea a fost acceptată din nou, pe listele liberalilor, fiind, totodată, prima pe lista pentru Senat. În perioada 18 decembrie 2014 – septembrie 2016 a fost copreşedinte al Partidului Naţional Liberal, alături de Vasile Blaga, iar în perioada septembrie – decembrie 2016 a ocupat funcţia de preşedinte PNL.

Marilen Pirtea este deputat din 2016 şi ocupă şi funcţia de rector al Universităţii de Vest din Timişoara. Este timişorean şi la alegerile din 6 decembrie a ocupat primul loc pe lista PNL pentru Camera Deputaţilor. Din 3 septembrie 2018, Marilen Pirtea este vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, înlocuindu-l în această funcţie pe deputatul PNL de Timiş Ben Oni Ardelean.

De altfel, Ben Oni Ardelean s-a aflat pe locul al doilea pe lista PNL Timiş pentru Camera Deputaţilor şi a obţinut astfel un nou mandat în Parlament, al treilea.

PNL Timiş mai trimite în Parlament alţi doi deputaţi, pe Cosmin Şandru – preşedintele TNL Timiş şi pe Claudiu Chira – fost director al Zoo Timişoara.

USR PLUS Timiş va fi reprezentat în Parlament de un senator şi trei deputaţi. Raoul Trifan va fi senator de Timiş, din partea USR PLUS. Acesta a fost implicat într-un scandal, în presa locală, care a dezvăluit că Trifan nu are finalizate studiile superioare, deşi publicase cel puţin două CV-uri în care avea menţionate studiile superioare, evitând să menţioneze că nu finalizase, în realitate, decât doi ani de studii, el nefiind licenţiat. Înainte de a fi ales senator, el a activat în cadrul unei companii de IT din Timişoara.

Pentru al doilea mandat consecutiv, Cătălin Drulă a fost ales deputat de Timiş, din partea USR PLUS. În 2015, el a fost consilier personal al prim-ministrului de la acea vreme, Dacian Cioloş, pe teme de infrastructură. Spre sfârşitul anului 2016, a renunţat la postul de consilier pentru a candida la alegerile parlamentare, la care a fost ales deputat de Timiş din partea USR. A fost coordonatorul campaniilor electorale la alegerile europarlamentare din 2019 şi la alegerile prezidenţiale din 2019 din partea USR. În Camera Deputaţilor, Cătălin Drulă a activat ca preşedinte al Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor şi membru al Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură.

Şi Nicu Fălcoi (USR PLUS) este pentru a doua oară consecutiv parlamentar de Timiş. Dacă în legislatira trecută el a fost senator, în noul mandat va fi deputat. Este de profesie inginer şi timp de mai bine de 20 de ani a fost pilot de avioane supersonice.

USR PLUS Timiş îl mai trimite în Parlamentul României, ca deputat, pe Daniel Toda.

PSD Timiş va avea doi senatori, pe Eugen Dogariu, care ajunge astfel la cel de-al doilea mandat de senator, dar şi pe Sebastian Răducanu, care este la primul său mandat. Răducanu este un tânăr om de afaceri din Timişoara şi deţine în asociere un club şi mai este cadru didactic la Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Din partea PSD Timiş, la Camera Deputaţilor a fost ales Sorin Grindeanu, fost premier al României, în perioada 4 ianuarie – 29 iunie 2017. Grindeanu a mai fost deputat în perioada 2012 – 2016.

Şi Alfred Simonis a fost ales deputat din partea PSD Timiş, în urma scrutinului din 6 decembrie, pentru al doilea mandat consecutiv. Simonis a fost desemnat liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, în mandatul care tocmai se încheie.

Din partea AUR Timiş, partidul nou-intrat în Parlament, va fi deputat Ciprian Titi Stoica. Acesta este plecat din ţară, în Marea Britanie, la Londra, în urmă cu zece ani. S-a implicat în campania pentru alegerile europarlamentare a lui George Simion şi s-a înscris în AUR încă de la înfiinţarea partidului. Acum el este controlor de trafic într-o gară din Londra, dar spune că se va întoarce acasă pentru a fi parlamentar de Timiş. Este căsătorit şi are un copil de patru ani.

