Juniorii U15 de la SCM Timișoara au câștigat finala mică a Campionatului Național de la Baia Mare

Juniorii U15 de la SCM Timișoara au participat la finalul săptămânii trecute la turneul final B al Campionatului Național. Echipa antrenată de Petru Czmor a câștigat finala mică a acestui turneu din Baia Mare.

„Am preluat această generație de la Alex Miron. A fost și este un grup de perspectivă, astfel că am avut un început bun, cu multe victorii. Pe parcursul campionatului, băieții au înțeles pe de-a-ntregul stilul meu de joc. Am făcut meciuri bune, am ajuns la turneul semifinal și de acolo am acces în turneul final B”, a spus Petru Czmor, antrenor SCM Timișoara U15.

La turneul de opt echipe din Baia Mare, alb-violeții au câștigat Grupa B1 și au cedat în semifinale cu ABC Leii București (42-58). În finala mică, SCM Timișoara a învins gazda turneului, ACS Wild Cats Baia Mare, 61-58, și au terminat pe locul al treilea. La nivel național, aceasta înseamnă clasarea pe poziția a unsprezecea. Și turneul final A a avut la start opt formații .

„Noi am mers cu mare încredere la turneul din Maramureș. În ultimul meci din turneul semifinal, am ajuns în prelungiri cu CSS CSM Ploiești, echipa care apoi a devenit campioană națională și asta ne-a dat încredere. Am câștigat primele două partide de la Baia Mare, apoi am avut o cădere, dar ne-am revenit la timp pentru a ne impune în finala mică”, a mai spus Petru Czmor, antrenor SCM Timișoara U15

„Le mulțumesc părinților și copiilor pentru sacrificiile făcute”

Sezonul a fost foarte plin pentru echipa U15 a clubului nostru. În aproximativ cinci luni, echipa a jucat 22 de meciuri, la care s-au adăugat provocările unui an școlar dificil.

„Vreau să le mulțumesc părinților și copiilor că au făcut tot posibilul să ajungă la antrenamente și turnee. Majoritatea băieților sunt în clasa a VIII-a și au fost nevoiți să se împartă între baschet și îndatoririle unui an școlar la capătul căruia susțin un examen extrem de important. Le mulțumesc tuturor pentru sacrificiile făcute. Băieții compun o echipă frumoasă, de perspectivă, cu care mi-a făcut mare plăcere să lucrez”, este mesajul lui Petru Czmor.

Lotul SCM Timișoara U15 pentru sezonul 2023/2024 a fost compus din: Patrick Mețiu, Andrei Ardelean, Tudor Bataniaţ, Mihnea Sabou, Fabian Tudosie, Luca-Traian Boloș, Dusan-Luka Vucovan, Luca Barbu, Robert Bancsov-Mariș, Andreas Sărăcin, Luca Rînciog, Luca Cherecheș, Luca Mihuța, Andrei Silvășan, Stefan Bugariu, Victor Bugariu, D. Gherasimovici.

