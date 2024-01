La Prefectura Timiș au fost rezolvate sute de dosare în problema terenurilor de sub case și a curților

În ultimii doi ani au fost emise câteva sute de ordine de prefect referitoare la dosarele curților și a terenurilor de sub casele achiziționate de cetățeni. Problema era blocată de ani de zile, din cauza lipsei unor norme de aplicare a legii care reglementa aceste spețe.

”Terenurile aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum, indiferent de denumirea acestora, precum şi ale altor construcţii aflate în proprietate privată se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate; b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale; c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate. (…) b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor;”, se spune în legea amintită.

Dacă în 2021 se eliberau 122 de asemenea ordine de prefect pentru atribuirea terenului aferent casei de locuit, în 2022 s-a ajuns la 513, pentru ca anul trecut să se ajungă la 374.

”S-a muncit in ultimii doi ani la Prefectura Timiș! Sute de titluri de proprietate și de ordine de prefect au fost emise în 2022 și 2023, am deblocat Legea 87/2020 privind retrocedarea terenului aferent casei și am recuperat întârzierile majore privind emiterea ordinului prefectului pentru atribuirea terenului aferent casei de locuit. Dacă în ianuarie 2022 erau nerezolvate documentații depuse în 2018, acum suntem la documentațiile depuse în septembrie 2023)!”, a declarat Mihai Ritivoiu, prefect de Timiș, referindu-se la situația acestor terenuri.

De la trei ședințe ale Comisiei de Fond Funciar la nivelul Prefecturii Timiș în 2021 s-a ajuns la 9 în 2022, respectiv la 11 anul trecut. În 2023 au fost eliberate 149 de titluri de proprietate, față de 116 în 2022.

Comentarii

comentarii