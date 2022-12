Lacul Surduc inclus pe lista de proiecte finanțate prin PNRR

Administratia Nationala “Apele Romane” a anuntat, in aceasta saptamana, ca intentioneaza sa modernizeze barajul de la Surduc.

Obiectivul face parte dintr-un proiect national propus de ANAR, care vizeaza modernizarea a 20 de baraje aflate in administrarea “Apelor Romane”, proiect in valoare de peste 200 milioane de euro. Banii urmeaza sa fie asigurati printr-o finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

“Investitia este justificata atat de necesitatea adaptarii la schimbarile climatice, cat si de importanta lucrarii hidrotehnice pentru comunitate: acumularea Surduc asigura alimentarea cu apa a populatiei Timisoarei si a zonei din imprejurimi , avand rol si in reducerea riscului la inundatii.

– Vor fi inlocuite echipamentele hidromecanice ale barajului, cat si instalatiile de actionare ale acestor echipamente. Noile echipamente hidromecanice vor asigura debitul ecologic aval de acumulare.

– Vor fi asigurate sisteme automate pentru functionarea echipamentelor hidromecanice.

– Vor fi create insule plutitoare verzi, deoarece zona este recunoscuta ca atractie, nu doar turistica, ci si avifaunistica, cu o diversitate de pasari acvatice ce se adapostesc aici pe timpul iernii.”, a anuntat Adminsitratia Nationala “Apele Romane”.

Comentarii

comentarii