Leii din Banat se vor bate cu gazda SCMU Craiova și cu CSM Petrolul Ploiești

Sezonul oficial în baschetul masculin românesc începe la finalul acestei săptămâni. Prima competiție programată este Cupa României, care se va disputa precum în sezonul 2022/2023.

Prima fază programează șase turnee de câte trei echipe. Prima clasată din fiecare serie și cele mai bune două locuri secunde merg la turneul Final 8.

Echipa timișoreană face parte din Grupa D, ale cărei meciuri se vor juca la Craiova. Leii din Banat se vor bate pentru calificare cu gazda SCMU Craiova și cu CSM Petrolul Ploiești.

„Nu avem foarte multe informații despre adversari. Știm componența lotului și transferurile făcute. Nu avem „spioni industriali”, iar meciurile de verificare nu au fost transmise. Există o secretomanie, normală pentru orice om înțelege sportul, dacă îl înțelege. Am reușit să strângem un număr de informații, precum celelalte echipe, dar acesta nu este un lucru definitoriu. Una este să joci meciuri-test, alta e partida oficială. Asta în ciuda faptului că și partidele de verificare sunt luate foarte în serios: la Tg. Mureș au fost 1.000 de spectatori, la Oradea, 1.500, iar când am jucat la Sombor, în Serbia, am avut sală plină”, a spus Dragan Petricevic, antrenor principal SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara.

Programul complet al turneului de la Craiova (Sala Polivalentă) este:

SCMU Craiova – SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara, vineri, ora 19.00

SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara – CSM Petrolul Ploiești, sâmbătă, ora 20.00

SCMU Craiova – CSM Petrolul Ploiești, duminică, ora 19.00

Dragan Petricevic, al doisprezecelea sezon

Antrenorul principal al echipei timișorene începe al doisprezecelea sezon pe banca Timișoara, în trei mandate. Dragan Petricevic este antrenorul care a dus Timișoara la cucerirea Cupei României în 2010 și 2015.

„Este cel mai frumos sentiment pentru un antrenor, să fie foarte mult timp în același loc, în locul în care se simte cel mai bine, adică acasă. Jumătate din viață am trăit în România, iar jumătate din această perioadă la Timișoara. Aici m-am stabilit, aici am familia, ar fi anapoda să spun că acasă e altundeva. Sigur că acasă e și la Sarajevo și mi-ar fi plăcut să fiu antrenor și la Sarajevo vreme de 12 ani. Timișoara rămâne acasă pentru mine, indiferent de numărul de hateri pe care îl are fiecare oraș și care ar vrea să conteste apartenența mea la Timișoara. Dar acum, în preajma unui nou sezon, haterii din Timișoara chiar că sunt ultima mea grijă”, spune Dragan Petricevic, antrenor principal SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara.

Născut la 31 ianuarie 1969, la Sarajevo, antrenorul nostru a sosit în România în ianuarie 1996 și a primit cetățenia română în iulie 2018. A antrenat ambele reprezentative de seniori ale României (feminină și masculină), dar a avut o expriență și în afara Europei, unde şi-a trecut în palmares Liga Campionilor Africii, cu Etoile du Sahel, în 2011.

Dragan Petricevic și-a consumat primul mandat pe malurile Begăi între 2006 și 2011, a revenit la mijlocul ediției 2013/2014 și a antrenat până în toamna lui 2015. El a început al treilea mandat la Timișoara în 2019.

