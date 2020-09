Locuințe pentru șefii de promoție ai facultăților din Timișoara (P)

Adrian Pau, candidatul Pro România la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, își propune să dea viață unui proiect la care ține foarte mult, locuințe pentru tinerii absolvenți – șefi de promoție – ai facultăților din Timișoara. Proiectul are două coponente importante: oprirea exodului tinerilor valoroși din Timișoara și un sprijin oferit acestora la început de drum. “Tinerii reprezintă cea mai importantă resursă și, slavă Domnului, nu ducem lipsă de tineri valoroși în Timișoara. Doar că, mulți dintre ei, aleg drumul străinătății după absolvirea facultății, iar acest lucru este îngrijorător, pentru că acești tineri pot aduce plus valoare Timișoarei și Timișului. Știu că la început de drum, la primul loc de muncă, salariile nu sunt cele mai mari, iar plata unei chirii poate ajunge și la jumătate din venituri, iar din acest motiv venim în sprijinul șefilor de promoție de la facultățile timișorene, care vor putea locui, cu titlu gratuit timp de trei ani, în apartamente pe care le vom construi din fondurile Consiliului Județean Timiș”, a declarat Adrian Pau. Candidatul Pro România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș spune că acest proiect poate fi finanțat din fondurile proprii ale CJ Timiș, instituție care, an de an, rămâne cu excedent bugetar, adică bani necheltuiți. “Bugetul Consilliului Județean Timiș este unul generos, însă este îngrijorător faptul că în fiecare an există excedent bugetar, iar ultimul exemplu este anul 2019, când 210 milioane de lei au rămas necheltuiți. Este dovada unui management defectuos. Acest proiect, la care eu țin foarte mult, nu ar reprezenta un efort deosebit pentru bugetul CJ Timiș, ținând cont de faptul că în patrimoniul instituției se află suficiente terenuri pe care aceste apartamente să poată fi construite. Eu cred că ar fi un real sprijin pentru tinerii Timișoarei și ai Timișului”, a conchis Adrian Pau, coordonatorul Pro România Timiș.

Comandat de Partidul Pro România – Organizația Timiș. Executat de Logos Consulting. CMF: 21200010.

