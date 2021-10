Lucrările pe DJ 691, spre autostradă, continuă, dar cu greutate. Contractul este în pericol de reziliere

Sunt în continuare probleme mari și întârzieri pe măsură pe șantierul de la DJ 691, care leagă Timișoara de autostrada A1, nodul de la Giarmata. Societatea Tehnocer nu reușește să lucreze în ritmul cerut, spune Alin Nica, președintele CJ Timiș, dar a reulit finalizarea unei mici porțiuni, de la benzinăria Socar până la sensul giratoriu de la centură.

În urmă cu o lună, șeful CJ Timiș amenința firma menționată cu rezilierea contractului. O soluție total nedorită, dacă ne gândim că ar fi dus la necesitatea unei noi licitații, la întârzieri mari și, cel mai important, la pierderea finanțării europene. Iar aceasta ar însemna și o gaură serioasă în bugetul județului, pentru a acoperi plata facturilor aferente investiției. Deocamdată rezilierea nu a avut loc, dar a avut un mic efect pozitiv pe șantier.

”Nu am reziliat contractul, am văzut o oarecare mișcare, s-a finalizat în sfîrșit porțiunea de la Socar și până la centură, se circulă acolo pe patru benzi, așa cum ne-am dori să se circule pe toată șoseaua spre autostradă. S-a mai lucrat pe cealaltă porțiune la fundație, la partea constructivă a noului drum, nu e ritmul pe care mi-l doresc. În orice decizie foarte dificilă, prefer să cumpătez decât să iau o decizie rapidă și să nu regret mai apoi. Mai am speranță să îl determin pe constructor să accelereze”, a spus Alin Nica.

Marea problemă în cazul unei decizii radicale se referă la pierderea finanțării.

”Mai e și chestiunea finanțării, în caz că reziliem reziliem va trebui să ne asumăm riscul de a pierde finanțarea. O asemenea decizie pentru mine este extrem de dificilă, eu n-am reziliat niciun contract în toată activitatea mea, mă lupt până la capăt pentru o soluție”, a mai spus șeful CJT.

El acuză în continuare disputa cu primăriile din Dumbrăvița, dar mai ales cea de la Timișoara, pe tema porțiunii de drum județean care traversează localitatea periurbană. Constructorul se prevalează de imposibilitatea de a lucra în acea zonă pentru a justifica întârzierile. Acolo trebuie mutați stâlpii rețelei de alimentare a troleibuzelor, iar municipailtatea timișoreană refuză acest lucru, spunând că proiectul CJT nu include și modul de refacere a lucrării.

”Nu am primit acceptul firmal oficial pentru tronsonul din Dumbrăvița, constructorul se prevalează de asta, spune că ar fi lucrat da nu are front de lucru. E un cerc vicios în care îți trebuie multă tărie de caracter să accepți toate acestea și împingi proiectul într-un punct în care periclitezi toată finanțarea. Ce am câștigat până la urmă? Vom avea drumul făcut? Dacă va fi să reziliem contractul, și această direcție e avută în vedere, ne vom asigura planul B de finanțare, din alte surse, chiar și din fonduri proprii. Eu mai sper să nu pierdem această finanțare”, conform președintelui CJ Timiș.

Dacă se va ajunge în situația nedorită a pierderii finanțării, CJT e hotărât să se îndrepte împotriva firmei constructoare.

”Proiectul e de aproape 80 de milioane de lei, ar trebui să găsim banii să facem noi proiectul din fonduri proprii, ceea ce este un efort imens. Categoric va fi proces, asta nu ne încălzește nici pe noi, nici pe cetățeni, care sunt obligați să treacă prin acel trafic infernal. Vom face toate demersurile, nu vom lăsa lucrurile în sensul prejudicierii instituției noastre, mai avem răbdare zile, săptămâni. Am văzut o mică schimbare, sper să avansăm și mai mult”, a mai spus Nica.

Pe șantier, nu există doar lipsa de acțiune a firmei de construcții.

