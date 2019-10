Luna octombrie devine luna florii de colț, printr-o campanie caritabilă inedită

Campania de strângere de fonduri „O floare de colț pentru un prânz cald”, a patra ediție, a fost lansată săptămâna aceasta, la Teatrul Național Timișoara. Ca și la edițiile precedente, conceptul este simplu: fiecare donație de minim 10 lei, prețul unei mese calde pentru un copil defavorizat, se răsplătește cu o broșă în formă de floare de colț, simbolul generozității.

Campania se desfășoară între 15 octombrie și 22 noiembrie, iar Fundația Hațegan, inițiatorul acestei campanii, invită firmele locale din Timișoara, din regiune și chiar din alte orașe ale țării, să se implice. Campania este o invitație deschisă pentru toți cei care consideră că a dărui, oricât de puțin, e important în viață.

Din suma obținută,se va asigura o masă caldă celor 700 de copii defavorizați social din cele trei centre ale Fundației United Way Timișoara. Anul trecut, au fost implicate 40 de firme și s-au distribuit 4.700 de broșe, asigurând astfel 4.700 de mese clade.

„Implicarea firmelor locale în această campanie fac viața mai ușoară celor 700 de copii din United Way cu care lucram în regiune de vest. Multe firme vin către noi și în timpul anului implicându-se cu angajații în diferite inițiative de voluntariat pentru ai ajuta pe micuți să își depășească condiția impusă de resursele financiare personale limitate. Le mulțumim tuturor pentru sprijin”, a declarat Ada Gabor, manager United Way Timișoara.

Firmele care se vor alătura campaniei vor primi un pachet de distribuție care include: afișul campaniei, un email de prezentare al campaniei pentru distribuirea în cadrul companiei, un pachet inițial de 100 de broșe pentru distribuire, un link cu o rama care se poate pune la poze de profil de pe facebook.

Campania „O floare de colț pentru un prânz cald” a fost lansată cu ocazia premierii la Timișoara a piesei de teatru „#ViațaLaBirou”, scrisă cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate a firmei Dacris, unul dintre sponsorii campaniei.

Ioana Hațegan, președintele Fundației Hațegan, a declarat: „Mulți ne întreabă: «Dar mai faceți și anul acesta campania cu floare de colț?». Desigur că facem pentru că și anul acesta copiii au nevoie de o mâncare caldă. Ne bucurăm că an de an avem alături firme care se implică în acest proiect pentru că recunosc nevoile din comunitate și astfel doresc să ajute. 10 lei nu e o sumă mare pentru mulți angajați din companiile din Timișoara, dar poate face atât de mult bine unui copil care nu are ce mânca acasă”.

Broșele care urmează să fie distribuite, au fost confecționate de mame provenind din familii monoparentale cu mulți copii, prin intermediul Asociației CRIS-DU Aeropagus, care organizează programe de integrare socială pentru persoane aflate în dificultate. Astfel, „floarea de colț” a făcut încă un bine, chiar și înainte de începerea campaniei.

