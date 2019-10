Criza politică actuală e o perdea de fum întreţinută de Iohannis. Eugen Dogariu acuză lipsa totală unui program de guvernare

Preşedintele Klaus Iohannis întreţine în această perioadă criza politică, iar moţiunea de cenzură e parte din acest plan, spune senatorul PSD de Timiş, Eugen Dogariu. Toată acţiunea legată de destituirea guvernului Dăncilă, de numirea lui Ludovic Orban pe post de prim-ministru desemnat, sunt doar o perdea de fum pentru a masca dezbaterea reală pe tema realizărilor preşedintelui în funcţie, mai spune acesta

„Toată această discuţie are ca scop doar rezolvarea celui de-al doilea mandat al preşedintelui Iohanis. Unicul scop e securizarea celui de-al doilea mandat, este o perdea de fum în campanie, în aşa fel încât discuţia să fie deviată şi să nu fie în campanie o dezbatere legată de ce a făcut actualul preşedinte, şi să fie legată de alte teme. În ultima perioadă, discursul a fost unul strict bazat pe dezinformare, miniciuni şi ipocirzire. Deciziile luate nu au niciun fel de relevanţă legat de bunul mers al lucrurilor în România. Unul dintre cei care au susţinut moţiunea, Victor Ponta, a spus că susţine moţiunea dar şi nu un guvern Orban. Preşedintele l-a desemnat pe Orban pentru postul de prim ministru, chiar dacă acesta nu dispune de o majoritate parlamentară. Activitatea lui de până acum nu-l recomandă pentru post. Aceasta arată că preşedintele e interesat de a perpetua o criză, nu de a realiza un guvern stabil stabil pentru a conduce România.

Ce e de făcut acum, se întreabă Dogariu. El solicită să se lase deoparte discursurile şi să se caute o soluţie viabilă pentru guvernare.

„Să lase deoparte populsimele, discursul care nu are nicio legătură cu cetăţeanul şi cu România, şi să facă un guvern care are legătură cu România. Cei care au dat jos guvernul au fost întrebaţi dacă există ceva după moţiune. Şi am fost asiguraţi că toate lucrurile sunt pregătite. Dar, iată, nu avem program de guvernare, acesta are doar idei generale nu concrete, e doar o dovadă de populism ieftin şi amatorism politic. Toate acţiunile făcute în această perioadă conduc la faptul că se doreşte ca România să fie în criză în această campanie electorală. Şi putem pleca de la refuzul neconstituţional al preşedintelui Iohannis de a numi miniştri interimari. Vedeţi minciunile prezentate în spaţiu public. Cifrele o demonstrează, datoria publică, creşterea nivelului de trai, PSD a asigurat şi asigură fonduri ca salariile să fie plătite. Datoria publică din România e de 35%, faţă de 80% în Europa”., a mai declarat Dogariu.

