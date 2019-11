Medicul Marius Craina, mesaj după ce a fost schimbat de la conducerea Spitalului Județean Timișoara: ”Sper că prin tot ceea ce am lăsat în urma mea, prin toată munca și sacrificiul meu am crescut performanțele și imaginea spitalului”

Medicul Marius Craina a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook în ziua în care a fost schimbat din funcția de director a Spitalului Județean Timișoara. După aproape 5 ani la conducerea celei mai mari unități medicale regiunea de vest a țării, Craina a fost înlocuit de noul ministru al sănătății, cu Raul Pătrașcu, un tânăr de doar 30 de ani, membru al Partidului Național Liberal

„Dragii mei,

După mai bine de 5 ani, astăzi, mandatul meu în fruntea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara se încheie. Ar fi foarte multe lucruri de spus, enorm de multe realizări de punctat dar, până la urmă, acesta este mandatul firesc al oricărui manager, care și-a dorit să performeze: să lase ceva în urma lui, să construiască, să închege echipele de lucru, să încurajeze și să dezvolte potențialul personalului, să fie un factor de echilibru și, nu în cele din urmă, să fie și să rămână OM și să lupte pentru echipa lui!

Știți bine că nu am fost niciodată șeful vostru, ci colegul și prietenul vostru, ușa biroului a fost larg deschisă, pentru toți. Și, mai mult, niciodată nu am considerat că am ajuns manager pentru ca am fost mai bun decât voi, cum la fel de bine știți, că nu v-am cerut niciodată să promiteți loialitate față de alte entități sau față de mine, ci v-am cerut, în schimb, un singur lucru: să fiți dedicați, în totalitate, pacientului și nevoilor sale și, nu in ultimul rând, intereselor și priorităților statului român!

Consider că, în calitate de manager, am fost un om moral. Nu am fost scorțos, nu am fost închistat și nici conflictual și sper să fiți de acord că, pe parcursul întregului mandat, nu mi-am schimbat atitudinea și comportamentul față de nici unul dintre voi. În schimb, am ținut foarte mult la onestitate, la transparență și la încredere. Așadar, ne-am tratat unii pe ceilalți cu respect, ne-am spus lucrurile în față, nu ne-am bârfit pe la spate și nu ne-am sabotat! Ca atare, dragii mei, nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc pentru eforturile voastre zilnice, pentru munca excelentă pe care ați depus-o, contra cronometru, și uneori în condiții dificile! Felicitări! Jos pălăria!

Vă mărturisesc că am știut mereu că pot conta pe voi, nu m-ați dezamăgit niciodată și sper că prin tot ceea ce am lăsat în urma mea, prin toată munca și sacrificiul meu am crescut performanțele și imaginea spitalului nostru.

Nu mai îmi rămâne decât sa-i urez succes noului manager al SCJUPBT, dl. Raul Pătrașcu, și, cel puțin, tot atât de multe realizări, atât pe plan profesional cât și managerial! Cu mențiunea că, la fiecare final de mandat, doar pacienții și colectivul medical sunt cei care vor trage concluziile și vor estima performanța unui management sănătos și axat pe nevoile comunității.

Cu Dumnezeu, înainte!„, a scris Marius Craina pe pagina sa de Facebook.

Mesajul său a adunat în doar câteva ore sute de aprecieri. În cei aproape cinci ani cât a fost manager, Spitalul Județean din Timișoara a trecut printr-un amplu proces de modernizare, cu investiții masive. Craina lasă în urmă multe proiecte aflate deja în derulare, cu finanțări publice românești și europene.

