Mic dejun la Margina, premiat în Grecia, la concursul “Destinația 2021 pentru Turismul Cultural

Proiectul ”Mic dejun la Margina” organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, în colaborare cu Centrul Turistic Margina, a urcat pe podiumul proiectelor câștigătoare în concursul “Destinația 2021 pentru Turismul Cultural Sustenabil” lansat de ECTN – European Cultural Tourism Network.

“Aș dori foarte mult să menționez faptul că acest proiect mic, derulat într-un sat din județul Timiș, România este unul extraordinar și a concurat cu proiecte mari, de anvergură ale altor țări europene. Am fost impresionați de munca echipei din Margina și îi felicităm!”, a declarat Piet Jaspaert, vicepreședinte al federației Europa Nostra și președinte al juriului, care a înmânat premiul alături de Manos Vougioukas, secretar general al ECTN.

Delia Barbu, directoarea APDT Timiș, a explicat că această ceremonie de decernare a premiilor a avut loc, in 21 octombrie 2021, la Atena, Grecia, în cadrul celei de-a 14 Conferințe Internaționale pentru Turism Cultural în Europa. La categoria Walking Tourism and Slow Travel – Synergies with Cultural Tourism, proiectul Mic dejun la Margina a concurat cu două proiecte dezvoltate de Oficiul Național German de Turism – Campania Națională de Promovare a serviciilor turistice durabile Feel good și Wanderlust, cu Centrul Cultural Lopar din Croația – Rab(T)curse arheologice și Consiliul Județean Maramureș cu Traseul Patrimoniului Muzeului Maramureșului.

Premiul aduce comunei Margina din județul Timiș recunoaștere europeană ca destinație de turism cultural sustenabil certificată și promovarea aferentă și introduce locația pe o listă scurtă a celor mai bune proiecte de slow travel.

Proiectul Mic dejun la Margina a fost lansat de Asociația pentru Pomovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș în colaborare cu Centrul Turistic Margina în luna mai 2017. În primii trei ani de la lansarea sa, proiectul a determinat creșterea numărului de turiști în destinație de la zero (cât era în 2017) la peste 5.000 de vizitatori provenind din țară și din întreaga lume.

Proiectul a pornit de la câteva obiective turistice existente în satele comunei Margina – Biserici de lemn, Muzeul Satului Sintești – și un grup restrâns de producători locali, ajungând în timp să determine crearea primului brand turistic din județul Timiș: Mic dejun la Margina.

Astăzi, în ciuda pandemiei care a determinat reconfigurarea produsului sub formă de pachete ce pot fi luate de turiști acasă și dezvoltarea unor forme de turism familial în zonă – proiectul pune în valoare mai mult ca oricând cultura și tradițiile locului, meșteșugurile și gastronomia, și a impulsionat mai mulți localnici să renunțe la vânzarea animalelor pentru a continua tradiționalele plimbări cu căruța trasă de cai, a inspirat comunitatea locală să se asocieze și să lucreze împreună, să redescopere comori ascunse în podurile caselor sub forma unor obiecte de artizanat demult uitate sau să valorifice produse locale speciale. De asemenea, proiectul a încurajat mai mulți producători locali să își dezvolte afacerile și a coagulat eforturile altora din comunele învecinate spre produs, iar investitorii nu au întârziat să apară, la Primăria Comunei Margina fiind depuse deja cereri pentru construirea unor pensiuni în zonă – a mai subliniat Delia Barbu.

