Miercuri, puțin sub 2.000 de persoane s-au vaccinat miercuri împotriva COVID-19 în județul Timiș. Minori, doar 61

Miercuri, puțin sub 2.000 de persoane s-au vaccinat miercuri împotriva COVID-19 în...

Miercuri, 2 iunie, la nivelul județului Timiș, 1.996 de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19. Din nou, vedem un ritm relativ scăzut de vaccinare, ceva mai bun decât marți, când a fost însă zi liberă, însă mai scăzut decât săptămâna trecută, și cu atât mai mult decât în urmă cu trei-patru săptămâni.

Miercuri a fost și prima zi în care s-au putut vaccina cu serul Pfizer-BioNTech copiii cu vârste între 12 și 15 ani. Părinții nu s-au înghesuit însă să îi imunizeze pe cei mici: au fost doar 61 de minori din categoria de vârstă 12 – 18 ani vaccinați miercuri, potrivit DSP Timiș. Sistemul electronic al instituției nu permite selectarea mai strică a vârstei.

Mai detaliat, miercuri, dintre cele 1.996 de vaccinuri administrate, 1.434 au fost produse de Pfizer, 65 de Moderna, 60 de AstraZeneca, iar 437 de Johnson&Johnson. Procentajul dozelor de rapel din total a scăzut față de zilele precedente, de la 60% la sub 50%, dar numărul celor care primesc prima doză rămâne relativ constant, la puțin sub 1.000 zilnic. În continuare, puțin sub 90% dintre persoanele vaccinate se prezintă în cadrul etapei a III-a.

Din 27 decembrie și până pe 2 iunie inclusiv, la nivelul județului au fost administrate 354.951 de doze de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2. Numărul persoanelor care au finalizat schema de imunizare împotriva COVID-19 în centrele de vaccinare din județul Timiș este de 171.869. Aici intră atât cei care au primit ambele doze de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, cât și cei cărora le-a fost administrată singura doză de Johnson&Johnson. Alte 19.706 persoane au primit, până acum, doar prima dintre cele două doze de vaccin necesare.

Noi reacții adverse nu au fost raportate în ultimele 24 de ore. De la debutul campaniei de vaccinare, au fost raportate 141, ceea ce reprezintă un procentaj de 0,04 % din numărul total de vaccinuri administrate.

